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In Zusammenarbeit mit Elgato suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die jeweils ein brandaktuelles Funkmikrofon des Herstellers ausführlich testen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Nach getaner Arbeit darf das Testpaket natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des Elgato Wave Go, welches wir erst vor ein paar Tagen bei uns auf dem Prüfstand hatten. Das drahtlose Mikrofon lässt sich an der Kleidung befestigen oder mit dem mitgelieferten Griff als Handmikrofon verwenden. Es überträgt das Signal über 2,4 GHz an einen USB-C-Empfänger und richtet sich damit an Nutzer, die regelmäßig Videos mit dem Smartphone aufnehmen. Denn während aktuelle Smartphones mit einer guten Bildqualität aufwarten können, kann der Ton nicht immer mithalten – gerade dann, wenn sich der Sprecher weiter weg vom Gerät entfernt hat oder viele Umgebungsgeräusche stören.

Der Sender wiegt laut Elgato 7 g ohne Halterung, nutzt eine 6-mm-Elektret-Kondensatorkapsel mit Kugelcharakteristik und nimmt so Schall aus allen Richtungen auf. Die Wandlung erfolgt mit 24 Bit und 48 kHz.

Elgato gibt die Funkreichweite mit rund 30 m und die Laufzeit des Senders mit etwa acht Stunden an. Besonders praktisch: Die Aufbewahrungsbox, das sogenannte Smart Handle, dient zugleich als Ladegerät und soll den Sender etwa sechsmal vollständig aufladen können. Zwei Fellwindschutz-Lösungen und eine magnetische Befestigung gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Für die Verbindung ist ein USB-C-Anschluss erforderlich, wobei dann per Bluetooth über die Wave-Go-App kommuniziert wird. Das Mikrofonsignal läuft über den Funkempfänger.

Spezifikationen Elgato Wave Go Typ Drahtloses Ansteck- und Handmikrofon Preis 99,99 Euro Mikrofonkapsel 6-mm-Elektret-Kondensator Richtcharakteristik Kugel (omnidirektional) Frequenzgang 60 Hz bis 20 kHz Auflösung 24 Bit / 48 kHz Signal-Rausch-Abstand 70 dB(A) Handheld

68 dB(A) Ansteckmikrofon Maximaler Schalldruckpegel 115 dB SPL (1 % THD bei 1 kHz) Gesamtklirrfaktor < 1 % (1 Pa, 1 kHz) Funkübertragung 2,4 GHz (2402 bis 2480 MHz) Audio-Codec LC3 Funkreichweite ca. 30 m Latenz max. 24 ms Signalverarbeitung EQ Shift, Auto Gain, Limiter, Low-Cut-Filter, Geräuschunterdrückung Anschluss USB-C-Empfänger, Bluetooth für App-Steuerung und Updates Akkukapazität Sender: 80 mAh

Smart Handle: 900 mAh Akkulaufzeit Sender: ca. 8 Stunden

Smart Handle: ca. 40 zusätzliche Stunden

Ladezeit Sender: ca. 1,5 Stunden

Smart Handle: ca. 2,5 Stunden

10 Minuten Laden für ca. 1 Stunde Nutzung Abmessungen Sender: 20 x 29 x 12 mm

Empfänger: 40 x 28 x 9 mm

Smart Handle: 26 x 180 mm

Case: 205 x 40 x 60 mm Gewicht Sender: 7 g (11 g mit Clip)

Empfänger: 7 g

Smart Handle: 62 g

Case: 195 g Software Wave Go App: iOS 17 / iPadOS 17 / Android 8.0 oder neuer

Wave Link: Windows 11 / macOS 15 oder neuer Lieferumfang Mikrofonsender, USB-C-Empfänger, Smart Handle, Ladecase, Magnetplatte, Magnetclip, 2x Fellwindschutz, Transporttasche, USB-C-Ladekabel

Mit einem Preis von 99,99 Euro positioniert Elgato das Wave Go im vergleichsweise erschwinglichen Bereich der drahtlosen Mikrofonlösungen. Drei unserer Leser dürfen es nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen. Wir starten hierfür ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 29. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Elgato!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. November 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 30. November 2026

Testzeitraum bis 03. Januar 2027

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und Elgato sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Elgato Wave Go Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 99,99 EUR Zeigen >>