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Apple hat für den 13. Oktober 2026 und damit schon für kommenden Dienstag zu einer Produktvorstellung unter dem Motto "Welcome home" geladen. Die Präsentation soll das erste von möglicherweise zwei Herbst-Events werden. Geräte oder technische Daten hat der Konzern zwar nicht genannt, der Titel weist allerdings stark darauf hin, dass es um neue Smart-Home-Geräte rund um Apple HomeKit gehen könnte.

Der stets gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman erwartet unter anderem einen neuen Smart-Home-Hub und stellt einen überarbeiteten Apple TV 4K sowie einen aktualisierten HomePod mini in Aussicht. Der Home Hub soll künftig als zentrale Anzeigensteuerung für das vernetzte Zuhause im Apple-Universum dienen. Gurman zufolge plant der Konzern ein Gerät mit einem rund 6 Zoll großen, quadratischen Bildschirm und einer Kamera sowie zahlreichen Sensoren, die Personen erkennen und die Oberfläche entsprechend anpassen sollen. Im Gespräch sind eine Wandversion sowie eine Ausführung mit Lautsprecherbasis. Kolportiert wird ein Preis von rund 350 US-Dollar.

Die Smart-Home-Zentrale soll auch Siri AI stärker in den Mittelpunkt rücken. Neben der Steuerung vernetzter Geräte soll der KI-Sprachassistent Videoanrufe und persönliche Inhalte einfach möglich machen. Siri AI ist bislang allerdings auf US-Englisch beschränkt. Apple hat zwar weitere Sprachen angekündigt, für den deutschen Markt fehlt allerdings noch immer ein Termin.

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Für den HomePod mini erwartet Gurman hingegen neue Farben, einen schnelleren S-Prozessor und Apples N1‑Netzwerkchip. Beim Apple TV 4K sind ein A19- oder A19-Pro-Chip und mehr Arbeitsspeicher im Gespräch. Auch dort soll der N1 zum Einsatz kommen, der WiFi 7 und Bluetooth 6 möglich macht. Beide Produktkategorien warten seit Jahren auf ein Update: Der aktuelle Apple TV 4K stammt aus dem Jahr 2022, der HomePod mini sogar aus 2020. Mit dem neuen Hub könnte Apple alle drei Produktlinien einfach auffrischen.

Ob die Gerüchteküche wieder einmal mehr recht behalten wird, werden wir kommenden Dienstag in New York ab 9:00 Uhr Ortszeit, bzw. 15:00 Uhr deutscher Zeit erfahren. Ein mögliches iPad mini auf OLED-Basis und das MacBook Ultra mit OLED-Touchdisplay sollen für die zweite Oktoberhälfte geplant sein. Eine klassische Keynote hat Apple jedoch nicht angekündigt. Auch ein Livestream ist bislang nicht bestätigt.