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In Zusammenarbeit mit ENDORFY suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Headset des Herstellers auf den Prüfstand stellen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht in unserem Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von ENDORFY drei Exemplare des Viro Wireless, welches in den Farben Schwarz, Weiß und Grau verfügbar ist. Welche Farbe die späteren Lesertest-Teilnehmer haben möchten, das dürfen sie selbst bestimmen. Das ENDORFY Viro Wireless ist ein kabelloses Over-Ear-Headset mit drei Anschlusswegen: Für den PC oder das Notebook steht ein 2,4-GHz-Empfänger mit USB-C zur Verfügung, Smartphones und Tablets lassen sich dagegen bequem per Bluetooth verbinden. Für ältere Geräte und Controller gibt es zusätzlich ein 3,5-mm-Audiokabel. Im 2,4-GHz-Betrieb und per Bluetooth kann das Headset zugleich gekoppelt bleiben. ENDORFY sieht damit unter anderem Telefonate während einer laufenden PC-Verbindung vor.

Die Ausdauer fällt dagegen je nach Funkweg unterschiedlich aus: Über Bluetooth sollen bis zu 240 Stunden und per 2,4 GHz bis zu 130 Stunden möglich sein. Ob diese Werte in der Praxis erreicht werden, gilt es von den Lesertestern herauszufinden. Wieder voll aufgeladen ist der integrierte Akku nach etwa drei Stunden. Geladen wird über USB-C.

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Für die Klangwiedergabe der Over-Ear-Kopfhörer nutzt ENDORFY 53-mm-Dynamiktreiber, die angewinkelt zu den Ohren sitzen. Die Impedanz liegt bei 32 Ohm, der Frequenzbereich bei 20 bis 20.000 Hz. Über die optionale Viro-Studio-Software für Windows 10 und 11 stehen ein Equalizer und Xear-Surround mit virtueller 5.1- oder 7.1-Wiedergabe bereit. Weitere Softwarefunktionen sind unter anderem Dynamic Bass, Smart Volume, Voice Clarity und Surround Max.

Das abnehmbare Mikrofon arbeitet mit ENC-Geräuschunterdrückung und wird mit einem zusätzlichen Schaumstofffilter geliefert. Die Ohrpolster sollen atmungsaktiven Stoff, akustisch isolierendes PU-Leder und Memory-Schaum kombinieren. Ein Aluminium-Kopfbügel, Abdeckungen aus Metall und eine neunstufige Größenverstellung gehören ebenfalls zu den Grundfunktionen. Das Headset wiegt 354 g und misst 172 x 195 x 97 mm. Die Ohrpolster sind mit der ENDORFY-Earpads-Serie kompatibel.

Bezeichnung: ENDORFY Viro Wireless Produkttyp: Kabelloses Over-Ear-Headset Farben: Schwarz, Grau oder Weiß Treiber: 53-mm-Dynamiktreiber, angewinkelt zu den Ohren Verbindungen: 2,4 GHz per USB-C-Empfänger, Bluetooth und 3,5-mm-Klinke Akkulaufzeit: Bis zu 240 Stunden über Bluetooth, bzw. bis zu 130 Stunden über 2,4 GHz Mikrofon: abnehmbar

ENC-Geräuschunterdrückung

zusätzlicher Schaumstofffilter Software: ENDORFY Viro Studio für Windows 10/11 mit Equalizer und virtuellem 5.1/7.1-Xear-Surround Gewicht: 354 g Kompatibilität: Windows

macOS

Android

iOS

PS4/5 sowie Xbox per 3,5-mm-Anschluss am Controller Lieferumfang: Headset, Mikrofon, Empfänger, Adapter, Ladekabel, 3,5-mm-Audiokabel, Schaumstofffilter und Handbuch

Im Erfahrungsbericht sollten die drei Betriebsarten getrennt betrachtet werden: Funkstabilität und Latenz im 2,4-GHz-Modus, Bluetooth im Alltag sowie der Kabelbetrieb am PC, Smartphone oder Controller. Klang und Ortung in Spielen, Gespräche und Musik sowie der Vergleich von Stereo und Xear Surround gehören ebenfalls dazu. Hinzu kommen Sprachverständlichkeit mit und ohne ENC, Reichweite, reale Akkulaufzeit unter nachvollziehbaren Bedingungen, Tragekomfort, Bedienelemente und Viro Studio.

Regulär kostet das ENDORFY Viro Wireless Headset rund 140 Euro. Drei unserer Leser dürfen das Headset nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 8. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit ENDORFY!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 08. November 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 09. November 2026

Testzeitraum bis 06. Dezember 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von ENDORFY sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum