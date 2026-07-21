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Glorious hat heute das GHS Wireless InfinitePlay als das erste vollständig kabellose Gaming-Headset des Herstellers vorgestellt. Es übernimmt das InfinitePlay-Akkusystem, das man bereits bei den V3-Gaming-Mäusen (Model O3 und D3 Wireless) eingeführt hatte, und überträgt es erstmals auf den Headset-Bereich. In Europa wird das GHS Wireless InfinitePlay zu einem Preis von 229,99 Euro verkauft.

Das zentrale Highlight ist das Hot-Swap-Batteriesystem: Das Headset wird mit zwei austauschbaren Akkupacks geliefert. Während eines im Headset steckt und den Betrieb ermöglicht, lädt das zweite parallel in der mitgelieferten Basisstation. Der Wechsel dauert laut Glorious nur etwa eine Sekunde. Eine interne Guardian-Battery hält das Headset beim Tausch über zehn Stunden am Leben und selbst beim Akkuwechsel kommt es zu keinem Disconnect und zu keiner spürbaren Unterbrechung der aktuellen Audio-Wiedergabe. Dadurch entfällt das klassische Problem kabelloser Headsets, mitten im Spiel oder Call laden zu müssen. Die Basisstation fungiert gleichzeitig als Ladestation, 2,4-GHz-Empfänger und Statusanzeige für Akkustand und Verbindung sind hier integriert.

Das Headset ist multiplattformfähig und somit mit dem PC, der PlayStation 5, PlayStation 4, XBox Series S/X und der Nintendo Switch (2) kompatibel und je nach Anschluss ist sogar die Nutzung mit mobilen Geräten möglich. Die Verbindung erfolgt primär über 2,4 GHz über die Basisstation, ergänzt durch Bluetooth und eine kabelgebundene Option. Es verfügt über durch Glorious angepasste Treiber für einen immersiven Gaming-Sound, wobei die Range mit 30 Hz bis 20 kHz angegeben wird und die Impedanz bei 32 Ohm liegt. Mit dabei sind ein abnehmbares und klar abgestimmtes Mikrofon sowie On-Ear-Bedienelemente für schnelle Anpassungen, wie die Lautstärke sowie Play/Pause.

Der Tragekomfort steht natürlich ebenfalls im Vordergrund: Memory-Foam-Ohrpolster, ein gut gepolsterter Bügel und eine leichte Bauweise sollen auch längere Sessions mit dem 280 g schweren Headset ermöglichen. Über die Glorious-Core-Software lassen sich Equalizer, Beleuchtung (falls vorhanden) und weitere Einstellungen anpassen.

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Sowohl die schwarze Variante als auch die weiße Version des GHS Wireless InfinitePlay sind bereits für 229,99 Euro bei Geizhals gelistet und ab sofort erhältlich. Alternativ kann das Headset direkt bei Glorious für denselben Preis gekauft werden.