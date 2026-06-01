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Noch sehr frisch am Markt ist Creatives neueste, interne Soundkarte, die das Unternehmen für anspruchsvolle Audio-Genießer vom Stapel gelassen hat. Es handelt sich um die Sound Blaster AE-X, die noch nicht einmal bei geizhals.de gelistet ist, kann jedoch bereits bei Creative direkt für einen Preis für 189,99 Euro erworben werden. Creatives Soundkarte kommt auf die Abmessungen 179 x 126 x 18 mm, auf ein Gewicht von 253 Gramm und nimmt im Optimalfall eine PCIe-3.0-Lane für die Anbindung in Anspruch.

Als DAC (Digital-Analog-Converter) setzt Creative auf den ESS ES9039Q2M von Sabre, der laut Creative eine "außergewöhnliche Klarheit mit einem Dynamikbereich von 130 dB liefert". Die Wiedergabe geht hochaufgelöst bis 32 Bit bei 384 kHz. Mit integriert ist ein leistungsstarker Kopfhörer-Verstärker bis zu einer Impedanz von 600 Ohm, sodass auch High-End-Kopfhörer bedient werden können. Über den Stereo-Kopfhörer kann auch ein virtueller 7.1-Surround-Sound wiedergegeben werden.

Auf der Anschluss-Habenseite der Sound Blaster AE-X stehen je ein 3,5-mm-Klinke Ein- und Ausgang, dazu einmal RCA (links und rechts), ein koaxialer Digitalausgang sowie ein optischer Digitaleingang. Natürlich bringt die Sound Blaster AE-X auch einen HD-Audio-Anschluss für die Gehäuse-Front mit. Zum Lieferumfang gehören neben der Soundkarte selbst ein 3,5-mm-CTIA-TRRS-auf-Dual-TRS-Headset-Splitterkabel, eine Schnellstartanleitung, Konformitätserklärung und Garantiebroschüre.

Derzeit kann die Sound Blaster AE-X nur über Creative selbst zu einem Preis für 189,99 Euro erworben werden. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Soundkarte bei geizhals.de mit zahlreichen Shops gelistet sein wird.