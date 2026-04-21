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Mit den Chorus präsentieren Kiwi Ears und der Audio-Reviewer Axel Bostrom, alias "B_Media", ein neues gemeinsames In-Ear-Modell, das sich an preisbewusste Nutzer mit Anspruch an Klangqualität richtet. Die Zusammenarbeit will dabei die technische Ausrichtung des Herstellers mit der klanglichen Abstimmung eines erfahrenen Testers verbinden, welche sich vorwiegend auf praxisnahe Hörerfahrungen konzentrieren soll.

Im Mittelpunkt steht ein einzelner dynamischer Treiber mit einer Membran aus Diamond-Like Carbon, kurz DLC. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und geringe Verzerrungen aus, wodurch eine präzise und schnelle Signalverarbeitung erreicht werden soll. Laut Hersteller sorgt die Konstruktion für eine sehr niedrige Verzerrung und eine lineare Phasenwiedergabe, was sich in einer klaren und detailreichen Klangdarstellung bemerkbar machten soll.

Die klangliche Abstimmung soll bewusst ausgewogen gehalten sein. Der Chorus setzt daher auf eine warme Signatur mit betonten Mitten, einem kräftigen Subbass und zurückhaltenden, fein aufgelösten Höhen. Dadurch will sich das Modell für unterschiedliche Musikrichtungen eignen und soll sowohl bei Stimmen als auch bei basslastigen Tracks überzeugen. Ergänzt wird dies durch eine gezielte Abstimmung im oberen Mittenbereich, die sich an der natürlichen Wahrnehmung des menschlichen Gehörs orientiert.

Auch die Bauweise ist auf Alltagstauglichkeit ausgelegt. Die Ohrhörer verfügen über eine CNC-gefräste Metallabdeckung, die sowohl für Stabilität als auch für eine hochwertige Optik sorgen will. Gleichzeitig soll die Konstruktion den täglichen Gebrauch besser überstehen als einfache Kunststoffgehäuse.

Bei der Verbindung setzt das Modell auf Flexibilität: Nutzer können zwischen Varianten mit klassischem 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss und USB-C wählen. Die mitgelieferten Kabel sind silberbeschichtet, um Signalverluste zu reduzieren und eine möglichst unverfälschte Klangübertragung zu gewährleisten. Mit einer Empfindlichkeit von rund 103 dB und einer Impedanz von 32 Ohm lässt sich der Chorus problemlos an mobilen Geräten betreiben.

Die Chorus befindet sich derzeit in der Vorbestellungsphase und kostet 34,95 Euro. Die Lieferzeit wird mit zwei bis vier Wochen nach Verfügbarkeit angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass Vorbestellungen weder storniert noch erstattet werden können. Der In-Ear-Monitor wird mit einer einjährigen Herstellergarantie geliefert, das Kabel ist mit drei Monaten abgedeckt.