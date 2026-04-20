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Mit dem H6 Air erweitert Sony sein InZone-Portfolio um ein kabelgebundenes Gaming-Headset mit offenem Design. Das Modell richtet sich vorwiegend an PC-Spieler und positioniert sich mit einem Preis von rund 200 Euro im gehobenen Segment. Im Vergleich zu klassischen geschlossenen Headsets verfolgt das Gerät ein anderes Konzept, das in erster Linie auf Klangqualität und Tragekomfort abzielt.

Das offene Gehäusedesign sorgt dabei dafür, dass Umgebungsgeräusche nicht abgeschirmt werden. Stattdessen mischen sich externe Geräusche mit dem wiedergegebenen Sound. Dadurch entsteht ein natürlicheres Klangbild, das insbesondere bei Musik und Spielen mit komplexer Soundkulisse Vorteile bieten kann. Gleichzeitig eignet sich diese Bauweise weniger für laute Umgebungen, da Störgeräusche nicht ausgeblendet werden.

Mit einem Gewicht von etwa 200 g zählt das Headset zu den leichteren Vertretern seiner Klasse. Die Konstruktion orientiert sich am Design des höherpreisigen InZone H9 II und setzt auf einen anpassbaren Sitz sowie luftdurchlässige Ohrmuscheln. Das soll sich spürbar auf den Tragekomfort auswirken, vornehmlich bei längeren Sessions, da sich weniger Wärme stauen kann.

Im Inneren kommen Treiber zum Einsatz, die auch in den offenen Referenzkopfhörern Sony MDR-MV1 verwendet werden. Diese sind ursprünglich für den Studioeinsatz konzipiert und sollen ein ausgewogenes Klangprofil mit klaren Höhen, präsenten Mitten und kräftigem, aber kontrolliertem Bass liefern. Im Ergebnis soll so ein vergleichsweise detailreicher und weitläufiger Sound entstehen.

Über die Software InZone Hub lassen sich zudem verschiedene Audioeinstellungen anpassen, darunter Equalizer-Profile und räumlicher Klang. Die Nutzung erfordert den mitgelieferten Adapter von 3,5 mm Klinke auf USB-C. Das Mikrofon ist abnehmbar und soll die grundlegenden Anforderungen für Sprachkommunikation, etwa in Spielen oder Videokonferenzen, erfüllen.

Offene Gaming-Headsets sind weiterhin vergleichsweise selten auf dem Markt. Mit dem H6 Air positioniert sich Sony in diesem Nischenbereich als vergleichsweise erschwingliche Option, die primär durch Klangqualität und Tragekomfort überzeugen will. Das Sony InZone H6 Air ist ab dem 21. April für 199,99 Euro (UVP) zu haben.