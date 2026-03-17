Werbung

Creative erweitert sein Portfolio interner PC-Audiolösungen mit der neuen Sound Blaster Audigy FX Pro. Die Soundkarte richtet sich an PC-Bauer und Desktop-Nutzer, die den integrierten Onboard-Sound ihres Mainboards durch eine dedizierte Audiolösung ersetzen möchten. Die Ziele sind eine höhere Klangqualität, stärkere Kopfhörerleistung und eine erweiterte Softwaresteuerung für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Die interne PCIe-Soundkarte unterstützt hochauflösende Audiowiedergabe mit einer maximalen Auflösung von 32 Bit und einer Abtastrate von bis zu 384 kHz. Laut Hersteller erreicht die Karte dabei einen Signal-Rausch-Abstand von bis zu 120 dB(A). Diese technischen Werte sollen eine präzisere und detailreichere Wiedergabe ermöglichen, insbesondere bei Musikdateien mit hoher Auflösung oder bei anspruchsvollen Audioformaten.

Für Mehrkanal-Audio bietet die Sound Blaster Audigy FX Pro diskreten 7.1-Surround-Sound. Durch die separate Verarbeitung der einzelnen Kanäle soll eine verbesserte Kanaltrennung und räumliche Darstellung erreicht werden. In Filmszenarien soll dies zu einer klareren Positionierung von Soundeffekten führen, während Spiele von einer präziseren Ortung akustischer Ereignisse profitieren können. Auch bei Musik soll die Kombination aus höherer Auflösung und dedizierter Signalverarbeitung eine differenziertere Klangwiedergabe ermöglichen.

Ein integrierter Kopfhörerverstärker gehört ebenfalls zur Ausstattung der Karte. Dieser ist darauf ausgelegt, leistungsstärkere oder hochohmige Kopfhörer anzusteuern. Dadurch soll eine höhere Lautstärke sowie eine stabilere Signalverarbeitung möglich sein, was sich in einer verbesserten Detaildarstellung und einem erweiterten Dynamikumfang bemerkbar machen kann.

Neben den Hardwarefunktionen führt Creative mit diesem Modell eine neue Softwareplattform ein: Die Soundkarte ist das erste Produkt des Unternehmens, das mit der neuen Begleitsoftware Creative Nexus ausgeliefert wird. Die Anwendung dient dabei als zentrales Dashboard für die Steuerung der Audiofunktionen und ermöglicht eine Anpassung verschiedener Klangparameter.

Über die Software können Nutzer unter anderem Equalizer-Einstellungen verändern oder automatische Klangprofile aktivieren. Eine Auto-EQ-Funktion analysiert das Ausgangssignal und kann die Klangcharakteristik automatisch anpassen. Zusätzlich stehen Anpassungen der Sound Blaster Acoustic Engine zur Verfügung, die unterschiedliche Effekte und Optimierungen für verschiedene Inhalte bereitstellen, etwa für Spiele, Filme oder Musik.

Die Sound Blaster Audigy FX Pro ist ab sofort erhältlich und wird zu einem Preis von 69,99 Euro angeboten.