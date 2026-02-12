Werbung

ASUS hat mit dem ROG Kithara den Marktstart seines ersten Headsets mit planaren Magnettreibern bekannt gegeben. Das Modell wurde in Zusammenarbeit mit HIFIMAN entwickelt und richtet sich in erster Linie an Anwender, die neben Gaming-Funktionalität besonderen Wert auf eine präzise und erweiterte Audiowiedergabe legen.

Im Zentrum stehen speziell angepasste 100-mm-Planar-Magnet-Treiber von HIFIMAN. Im Gegensatz zu konventionellen dynamischen Treibern, bei denen der Schall von einem zentralen Punkt ausgeht, bewegt sich bei der planaren Bauweise die Membran über ihre gesamte Fläche gleichmäßig im Magnetfeld. Dadurch sollen Verzerrungen minimiert und Resonanzen reduziert werden. Der angegebene Frequenzgang reicht von 8 Hz bis 55 kHz und deckt damit sowohl sehr tiefe als auch weit über das menschliche Hörspektrum hinausgehende Frequenzen ab. Mit einer Impedanz von 16 Ohm ist das Headset vergleichsweise leicht anzutreiben und kann an unterschiedlichen Quellen betrieben werden.

Das offene Design des ROG Kithara zielt auf eine breite und räumlich differenzierte Klangbühne ab. Durch die offene Bauweise können Schallwellen ungehindert nach außen treten, wodurch interne Reflexionen innerhalb der Ohrmuscheln reduziert werden. Das Ergebnis ist eine klarere Trennung von Bässen, Mitten und Höhen sowie eine präzisere Ortung einzelner Klangquellen. Gerade in Spielen mit ausgeprägter Raumakustik kann dies die Wahrnehmung von Richtungen und Distanzen verbessern. ASUS gibt zudem an, dass die Treiber paarweise anhand identischer Frequenzverläufe abgestimmt werden, um eine konsistente Links-Rechts-Balance sicherzustellen.

Für die Sprachkommunikation kommt ein am Kabel befestigtes Vollband-MEMS-Boom-Mikrofon zum Einsatz. Es arbeitet mit einem Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz und deckt damit das vollständige hörbare Spektrum ab. Die unidirektionale Ausrichtung in Supernierencharakteristik fokussiert die Aufnahme auf die Stimme und reduziert Umgebungsgeräusche. Separate Signalkanäle für Audio- und Mikrofonsignal sollen Übersprechen verhindern, das bei analogen TRRS-Lösungen auftreten kann. Mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 74 dB positioniert sich das Mikrofon im Bereich hochwertiger Sprachübertragung.

Das Headset wird mit einem symmetrischen OFC-Kabel ausgeliefert, das über austauschbare Stecker verfügt. Neben einem 4,4-mm-Anschluss für symmetrische Signalführung gehören 3,5-mm- und 6,3-mm-Klinkenstecker zum Lieferumfang. Dadurch ist das ROG Kithara mit einer Vielzahl von DACs, Verstärkern, PCs, Macs, Mobilgeräten und Spielekonsolen kompatibel. Zusätzlich liegt ein USB-C-auf-Dual-3,5-mm-Adapter bei, der insbesondere bei Notebooks und mobilen Endgeräten Flexibilität schafft.

Das Gehäuse kombiniert einen Metallrahmen mit einem Scharnierdesign. Der Kopfbügel ist achtfach verstellbar, um unterschiedliche Kopfformen abzudecken. Memory-Schaumstoff-Polster und Bezüge aus Kunstleder sowie Velours sollen Druckstellen vermeiden und den Tragekomfort auch bei längeren Sitzungen gewährleisten. Durch die offene Konstruktion wird zudem eine verbesserte Belüftung erreicht. Das Gesamtgewicht liegt bei 420 g.

Das ROG Kithara ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 319,90 Euro.