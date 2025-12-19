Werbung

Samsung hat bekannt gegeben, sein TV Line-up um weitere Premium-Geräte zu erweitern. Dabei setzt die Firma auf neuartige Display-Technik. Nachdem bereits auf der IFA 2025 der Micro RGB TV in 115 Zoll enthüllt wurde, wird das komplette Micro RGB Line-up ab kommendem Jahr Modelle in sechs verschiedenen Größen zwischen 55 und 115 Zoll umfassen.

Aufbauend auf dem 2025 eingeführten 115-Zoll-Modell sollen sich 2026 zusätzlich auch Varianten in 55-, 65-, 75-, 85- und 100-Zoll anschließen. Ihre Premiere sollen die Geräte auf der CES 2026 feiern, die 06. bis 09. Januar 2026 in Las Vegas stattfindet.

Die neuen Modelle bieten neue Funktionen und Verbesserungen, die das Home Entertainment in Bezug auf Farbe, Helligkeit und Schärfe verbessern sollen. Natürlich hat man auch auf die Ton-Qualität geachtet und auch hier kommt KI zum Einsatz. Die Micro-RGB-Technologie basiert auf roten, grünen und blauen Leuchtdioden. Die LEDs sind kleiner als 100 Mikrometer und können unabhängig voneinander leuchten. Das ermöglicht eine präzise Lichtsteuerung und eine verbesserte Farbgenauigkeit. Unterstützt wird die Hardware von Softwarelösungen für die Bildverarbeitung. Hierzu zählen 4K AI Upscaling Pro und AI Motion Enhancer Pro. Die Micro RGB AI Engine Pro ist mit einem AI-Chipsatz ausgestattet, der eine noch präzisere und realistischer Bilddarstellung ermöglichen soll. Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro unterstützen das Ergebnis.

Micro RGB Precision Color 100 ist eine vom Verband der Elektrotechnik (VDE) zertifizierte Technologie, die 100 % des BT.2020-Farbraums abdeckt. In den neuen Modellen erhält sie eine verbesserte Micro RGB Lichtquelle mit präziserer Ansteuerung der Farbhelligkeit. Das sorgt laut Hersteller für realistische Farbtöne und brillante Helligkeiten. Der Vision AI Companion von Samsung kombiniert die auf einem Large Language Model (LLM) basierende KI mit dem Sprachassistenten Bixby. So können Nutzer natürliche Dialoge mit der KI führen, interaktive Fragen stellen und erhalten proaktive Empfehlungen.

Der Vision AI Companion greift dabei KI-Funktionen und Apps wie Live Translate, Generative Wallpaper und Perplexity zu. Die Glare Free-Technologie reduziert Reflexionen, erhält dabei die Farben und den Kontrast und gewährleistet so ein optimales Seherlebnis bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die neuen Micro RGB Modelle bieten verbesserte Audiofunktionen. Dolby Atmos sorgt für multidimensionalen Klang, während Adaptive Sound Pro den Klang an den Raum anpasst. Zusätzlich können über Q-Symphony die TV-Lautsprecher mit kompatiblen Samsung Geräten gekoppelt werden. Außerdem stattet Samsung alle TVs des Modelljahrs 2026 mit Eclipsa Audio aus.