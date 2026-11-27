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Vom Elektronikkonzern Hisense kommt ein neuer Gaming-Monitor namens G7 Pro+, der kürzlich in 27 und 32 Zoll auf dem chinesischen Markt veröffentlicht wurde. Die regulären Verkaufspreise belaufen sich auf umgerechnet rund 452 bzw. 609 Euro. Es handelt sich um LCD-basierte Exemplare, deren Backlight mit 1.152 QD-Mini-LED-Zonen ausgestattet ist und eine Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m² erreichen können soll. Letztere zeichnet wiederum für die Zertifizierung nach DisplayHDR 1400 verantwortlich – die nach wie vor höchste VESA-HDR-Einstufung für LCD-Bildschirme.

Der Hersteller verspricht durch spezielle Lichtsteuerungsalgorithmen und andere Maßnahmen unter anderem um 10 % reduzierte Halo-Effekte im Vergleich zu seiner vorigen Mini-LED-Backlight-Generation. Der G7 Pro+ löst nativ mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf und stellt dabei eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 160 Hz in Aussicht. Wer die Framerate oder den Input-Lag priorisieren möchte, kann über den Dual-Modus auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und maximal 320 Hz wechseln. Der Grauwechsel soll innerhalb von 1 ms über die Bühne gehen. Außerdem ist von 10 Bit Farbtiefe und einer soliden Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2) die Rede.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell.)

Mit Blick auf die Farbraumabdeckungen werden 99 % Adobe RGB, 99 % sRGB und 97 % DCI-P3 beworben. Als Anti-Tearing-Maßnahme verrichtet FreeSync Premium seinen Dienst. Alternativ steht mit BFI 2.0 ("Black Frame Insertion") ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe zur Verfügung. Neben PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einem KVM-Switch gehören einige KI-gestützte Funktionen zum Feature-Set, darunter HDR-Tonemapping und die Möglichkeit, geringer auflösende Inhalte auf 4K-UHD hochzuskalieren. Die Schnittstellenauswahl umfasst unter anderem HDMI 2.1, USB-C (DP-Alt-Modus, 90 W PD) und einen DisplayPort 2.1 mit unbekannter Bandbreite.

Der Hisense G7 Pro+ lässt sich neigen, um 120 mm in der Höhe verstellen sowie um 90° in Pivot versetzen, wartet mit einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung auf und steht noch ohne westliche Release-Details da.