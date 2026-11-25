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Kurz nach Jahresbeginn sorgte JapanNext mit einem günstigen 6K-Business-Monitor für mediale Aufmerksamkeit. Nun hat das Unternehmen einen weiteren Preisbrecher in Deutschland veröffentlicht: Der mit dem sperrigen Produktnamen JN-375iC144UQ-HS-C9 versehene 37,5-Zoll-Monitor kann für 599 Euro (UVP) direkt beim Hersteller erworben werden und löst mit 3.840 x 1.600 Bildpunkten (UWQHD+, 21:9) bei bis zu 144 Hz auf. Als Panel-Technologie kommt mit 2.300R gekrümmtes IPS zum Einsatz, das einen Kontrastumfang von 2.000:1, eine Farbtiefe von 10 Bit und eine DCI-P3-Abdeckung von 96 % aufweist.

Zwar wirbt JapanNext mit HDR-Unterstützung, doch reicht die Panel-Helligkeit von lediglich 300 cd/m² sicherlich kaum aus, um eine überzeugende Darstellung zu liefern. Der für Allround- und auch Gaming-Zwecke beworbene JN-375iC144UQ-HS-C9 soll eine Reaktionszeit von 1 ms erzielen, doch ist unklar, ob damit der Grauwechsel oder eine wenig aussagekräftige MPRT-Angabe ("Moving Picture Response Time") gemeint ist. Ebenso fehlt der Hinweis auf eine Anti-Tearing-Maßnahme – jedenfalls nennt der Hersteller sie weder auf der offiziellen Produktseite noch in der Pressemitteilung.

Was Schnittstellen betrifft, sind DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 90 W PD vertreten. Auch an PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einen KVM-Switch hat JapanNext gedacht. Schade: Da auf HDMI 2.1 verzichtet wird, muss man sich an dem HDMI-Signaleingang mit maximal 75 statt 144 Hz zufriedengeben. Die Ergonomie überzeugt derweil mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einem flimmerfreien Backlight.

Der JapanNext JN-375iC144UQ-HS-C9 hat eine Punktdichte von rund 111 ppi und kommt mit zwei Jahren Produktgarantie. Mit dem Code "JAPANBF" erhält man im offiziellen Onlineshop des Herstellers zurzeit 5 % Rabatt und zahlt knapp 569 statt 599 Euro. Die Lieferung ist innerhalb Deutschlands kostenlos.