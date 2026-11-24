Werbung

Samsung hat mit dem Odyssey G6 (G60H) einen neuen Gaming-Monitor vorgestellt, der eine Bildwiederholrate von bis zu 1.100 Hz erreicht. Der 27 Zoll große Bildschirm richtet sich dabei insbesondere an anspruchsvolle E-Sport-Spieler und soll durch die extrem hohe Bildfrequenz besonders flüssige Bewegungsabläufe ermöglichen. Allerdings ist die maximale Bildwiederholrate an eine reduzierte Auflösung gebunden.

Das verbaute Fast-IPS-Panel unterstützt dazu einen Dual Mode, über den sich zwischen zwei Betriebsarten wechseln lässt. Bei einer HD-Auflösung erreicht der Odyssey G6 bis zu 1.100 Hz, während bei der nativen QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln maximal 600 Hz möglich sind. Damit können Nutzer zwischen einer besonders hohen Bildfrequenz für schnelle Multiplayer-Spiele und einer höheren Bildschärfe wählen. Die Reaktionszeit gibt Samsung mit einer Millisekunde (GtG) an.

Zusätzlich führt Samsung mit Odyssey Clear Motion eine neue Technologie zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe ein. Ein speziell abgestimmter Algorithmus soll schnell wechselnde Bildinhalte deutlicher darstellen können. Die Funktion soll künftig auch in weiteren Gaming-Monitoren des Herstellers zum Einsatz kommen.

Zur weiteren Ausstattung gehören HDR10+ Gaming sowie ein Black Equalizer, der dunkle Bildbereiche aufhellen und die Sichtbarkeit von Details verbessern soll. Der Monitor unterstützt außerdem NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium, um Bildrisse und Ruckler bei schwankenden Bildraten zu reduzieren.

Bei den Anschlüssen stehen einmal DisplayPort 2.1 sowie zweimal HDMI 2.1 zur Verfügung. Über Auto Source Switch+ erkennt der Bildschirm zudem neu angeschlossene Bildquellen und wechselt automatisch zum entsprechenden Eingang. Der Standfuß lässt sich in der Höhe verstellen, drehen, neigen und für die Nutzung im Hochformat ausrichten.

Die Bildwiederholrate von 1.100 Hz dürfte allerdings nur mit entsprechend leistungsfähiger Hardware und ausreichend hohen Bildraten sinnvoll ausgereizt werden können. Der Odyssey G60H soll in Kürze für rund 900 US-Dollar in den USA erhältlich sein. Angaben zu einem konkreten Verkaufspreis oder zum Marktstart in Deutschland macht Samsung bislang nicht.