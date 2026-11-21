Werbung

Der japanische Monitorhersteller JAPANNEXT hat sein Sortiment um den JN-X6K2 erweitert, einen hochauflösenden 31,5-Zoll-Bildschirm für professionelle Anwender. Das IPS-Panel bietet eine native Auflösung von 6.016 × 3.384 Pixeln und bietet damit rund 20,4 Millionen Bildpunkte. Gegenüber herkömmlichen 4K-Monitor entspricht dies etwa der 2,4-fachen Pixelzahl. Der Hersteller adressiert das Modell insbesondere an Anwender aus der Bildbearbeitung, Videoproduktion und dem Grafikdesign.

Das Display selbst arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und erreicht laut Hersteller eine maximale Helligkeit von 300 cd/m². Die Blickwinkel gibt JAPANNEXT mit jeweils 178 Grad an. Bei der Farbdarstellung deckt das Panel den sRGB-Farbraum vollständig ab, während DCI-P3 zu 98 % und Adobe RGB zu 95 % dargestellt werden können. Darüber hinaus unterstützt der Monitor HDR-Inhalte. Angesichts der vergleichsweise geringen Maximalhelligkeit dürfte sich der HDR-Effekt allerdings wohl in Grenzen halten.

Für eine möglichst präzise Farbwiedergabe wird jedes Gerät bereits im Werk kalibriert. JAPANNEXT legt zudem einen entsprechenden Kalibrierungsbericht bei, der Messwerte für die Farbräume sRGB, DCI-P3 und Adobe RGB enthält. Bei den Anschlüssen stehen zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4 mit Display Stream Compression (DSC) sowie USB-C zur Verfügung. Sämtliche Videoeingänge unterstützen die native 6K-Auflösung mit 60 Hz. Über USB-C lassen sich zudem kompatible Notebooks zusätzlich mit bis zu 90 W versorgen, sodass Bildübertragung und Stromversorgung über ein einziges Kabel erfolgen können.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein integrierter KVM-Switch und zwei USB-A-Anschlüsse. Über Picture-by-Picture (PBP) lassen sich außerdem zwei Bildquellen nebeneinander anzeigen. Picture-in-Picture (PIP) ermöglicht die Darstellung einer zweiten Quelle in einem kleineren Fenster. Zwei Lautsprecher mit jeweils fünf Watt sowie ein Audioausgang sind ebenfalls vorhanden.

Der mitgelieferte Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung um bis zu 120 mm, eine seitliche Drehung um jeweils 30 Grad und die Nutzung im Hochformat. Alternativ lässt sich der Bildschirm über eine VESA-Halterung mit 100 × 100 mm befestigen. Für gelegentliche Spiele unterstützt das Gerät außerdem Adaptive Sync beziehungsweise FreeSync.

In Japan bietet JAPANNEXT den JN-X6K2 für 169.800 Yen (etwa 975 Euro) inklusive Steuern an. Angaben zu einem Verkaufsstart oder einem offiziellen Preis für Deutschland liegen derzeit nicht vor.