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Von MSI kommt ein neuer Gaming-Monitor namens MAG 321UPX18. Es handelt sich um einen 31,5-Zöller mit vierter Tandem-QD-OLED-Generation und einer höheren Kratzbeständigkeit (3H statt 2H). In der nativen 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) kann man maximal auf 180 Hz beschleunigen. Die Punktdichte beläuft sich auf knapp 140 ppi. Als Spitzenhelligkeit werden lediglich 450 cd/m² genannt, zugleich wird aber eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 beworben. Die 450 cd/m² dürften sich folglich auf 10 % APL in HDR beziehen.

Die 180 Hz sorgen zusammen mit dem 0,03 ms schnellen Grauwechsel für eine Bewegtbildschärfe-Einstufung nach ClearMR 10000. Des Weiteren verfügt der MAG 321UPX18 über 138 % sRGB, 99 % DCI-P3, 97 % Adobe RGB, 10 Bit Farbtiefe, einen Kontrastumfang von 1.500.000:1 und einen Delta-E-Wert von unter 2. Als Anti-Tearing-Technologien verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Auch an Features wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), OLED Anti-Flicker Pro, eine Firmware-Update-Funktion und ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay wurde gedacht.

Das sogenannte SLMB (Super Low Motion Blur) ist hingegen ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe – und kann leider nicht mit FreeSync oder G-Sync kombiniert werden. Wer eine aktuelle Spielkonsole wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X einsetzt, kann auf 4K120, ALLM ("Auto Low Latency Mode") und VRR ("Variable Refresh Rate") zurückgreifen. An Schnittstellen bietet der MAG 321UPX18 zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort (leider 1.4a statt 2.1), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang. USB-C mit DP-Alt-Modus und 15 W PD ist ebenfalls am Start. Gleiches gilt für einen KVM-Switch.

Der MSI MAG 321UPX18 lässt sich neigen, seitlich drehen, in Pivot versetzen sowie um 130 mm in der Höhe verstellen und führt spätestens alle 24 Stunden einen Pixel-Refresh durch, um OLED-Einbrenneffekten vorzubeugen. Ein Erscheinungstermin oder Verkaufspreis steht noch aus. Die Garantiedauer beträgt drei Jahre und deckt auch OLED-Burn-in ab.

Preise und Verfügbarkeit MSI MAG 321UPX Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 775,99 EUR Zeigen >>