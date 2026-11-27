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Die Black-Friday-Zeit ist in vollem Gange, und im Heimkino-Bereich machen Rabatte schnell einen vierstelligen Betrag aus. Auch AWOL beteiligt sich mit lukrativen Aktionen. Im Mittelpunkt stehen die beiden Topmodelle des Herstellers, die zwei verschiedene Konzepte verfolgen. Der Valerion VisionMaster Max ist ein klassischer Langdistanz-Beamer mit optischem Zoom und Lens Shift. Er richtet sich an alle, die ein Heimkino mit fester Projektionsfläche einrichten wollen oder flexibel bleiben möchten. Der Aetherion Max ist dagegen ein Ultrakurzdistanz-Beamer, der direkt vor der Wand steht und für das Wohnzimmer gedacht ist. Beide Beamer nutzen ein RGB-Triple-Laser-Setup und projizieren in 4K. Beide gibt es einzeln oder im Paket mit einer passenden Leinwand.

Valerion VisionMaster Max: Heimkino-Beamer mit Zoom und Lens Shift

Mit dem VisionMaster Max hat Valerion seinen bislang stärksten Beamer im Programm. Der Hersteller gibt eine Helligkeit von 3.500 ISO-Lumen an. Das Bild erzeugt ein 0,47-Zoll-DMD von Texas Instruments, das in 4K-UHD mit 3.840 × 2.160 Pixeln projiziert. Die drei Laser sollen 110 % des Rec.2020-Farbraums abdecken und mindestens 25.000 Stunden halten. Valerion gibt den Kontrast mit 50.000:1 an. Der Wert gilt allerdings nur mit dynamischer Blende, nativ sind es 5.000:1. Für tiefere Schwarzwerte sorgen außerdem die Funktion EBL (Enhanced Black Level) und das NoirScene-System.

Praktisch für die Aufstellung sind das Zoomobjektiv mit einem Projektionsverhältnis von 0,9 bis 1,5:1 und der vertikale Lens Shift von ±105 %. Die Bilddiagonale reicht von 40 bis 300 Zoll. An HDR-Formaten unterstützt der Max Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG und IMAX Enhanced. Dazu kommen der Filmmaker Mode und aktives 3D. Für Spieler interessant ist der Input Lag: Laut Hersteller sind es 4 ms bei 1080p und 240 Hz, 8 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 4K mit 60 Hz. ALLM wird ebenfalls unterstützt.

Als Betriebssystem läuft Google TV auf einem MediaTek MT9618 mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher. Anschlussseitig gibt es zweimal HDMI 2.1, einmal HDMI 2.0 mit eARC, USB 3.0 und 2.0, S/PDIF, LAN sowie Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2.

Einzeln kostet der VisionMaster Max zum Black Friday 2.999 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 4.399 Euro. Interessanter ist das Bundle mit der motorisierten PureVision-Leinwand mit mattweißer Oberfläche, die auf RGB-Laser-Beamer abgestimmt ist. Mit der 120-Zoll-Leinwand kostet das Paket lediglich 3.299 Euro, die Leinwand schlägt also nur mit 300 Euro Aufpreis zu Buche. Valerion vergleicht das mit einer UVP von 5.298 Euro. Die Leinwand fährt auf Knopfdruck aus und ein, und ihre Höhe lässt sich um bis zu 20 Zoll anpassen.

Aetherion Max: Ultrakurzdistanz-Beamer fürs Wohnzimmer

Die Aetherion-Serie ist AWOLs neue Generation von Ultrakurzdistanz-Beamern, und der Aetherion Max ist ihr Topmodell. Mit einem Projektionsverhältnis von 0,2:1 steht er nur wenige Zentimeter vor der Wand. Die Bilddiagonale liegt zwischen 80 und 200 Zoll. AWOL gibt die Helligkeit mit 3.300 ISO-Lumen an. Auch hier arbeitet ein RGB-Triple-Laser mit 110 % Rec.2020 und einem 0,47-Zoll-DMD, das von einem TI-Controller DLPC8445 angesteuert wird. Den nativen Kontrast beziffert der Hersteller mit 6.000:1. Dazu kommt eine siebenstufige Blende als Teil des NoirScene-II-Systems. Die Funktion PixelLock soll für ein scharfes Bild sorgen, eine Anti-RBE-Technik soll den Regenbogeneffekt in 2D und 3D reduzieren.

Beim Gaming legt der Aetherion Max noch eine Schippe drauf. AWOL gibt einen Input Lag von 1 ms an, VRR und ALLM werden unterstützt, ebenso Dolby Vision Gaming. Weitere HDR-Formate sind HDR10, HDR10+, HLG und IMAX Enhanced. Unter der Haube arbeitet ein MediaTek MT9655 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, als Oberfläche dient Google TV. Mit dreimal HDMI 2.1, einem DisplayPort, Gigabit-LAN, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 ist die Ausstattung auf aktuellem Stand. Eine motorisierte Linsenabdeckung schützt die Optik, wenn der Beamer ausgeschaltet ist.

Der Aetherion Max kostet einzeln 2.999 Euro statt regulär 3.999 Euro. Wer das Gerät gleich komplett ins Wohnzimmer integrieren will, kann zum Paket mit motorisierter Bodenleinwand und passender Station greifen. Die Leinwand fährt bei Bedarf aus dem Gehäuse am Boden hoch und verschwindet danach wieder, Bohrlöcher in der Wand sind nicht nötig. Die Station dient als Unterbau für den Beamer und versteckt Kabel und Steckdosenleisten. Mit 100-Zoll-Leinwand kostet das Paket 4.499 Euro statt 6.397 Euro, mit 120 Zoll sind es 4.699 Euro statt 6.697 Euro.

Die Black-Friday-Topangebote von AWOL Produkt Normalpreis Angebotspreis Ersparnis Rabatt Hersteller-Link Amazon-Link Valerion Max + 120-Zoll-

PureVision-Bildschirm 5.698 Euro 3.299 Euro 2.399 Euro 42 % AWOL Amazon Aetherion Max + 120-Zoll-Bodenleinwand

+ 120-Zoll-Station 6.697 Euro 4.699 Euro 1.998 Euro 30 % AWOL Amazon Aetherion Max 3.999 Euro 2.999 Euro 1.000 Euro 25 % AWOL Amazon Valerion Max 3.299 Euro 2.999 Euro 300 Euro 9 % AWOL Amazon

Weitere Black-Friday-Deals von AWOL

Neben den beiden Haupt-Deals gewährt AWOL auch auf viele weitere Produkte ordentliche Rabatte, die in der unten stehenden Tabelle übersichtlich dargestellt werden. Am meisten gespart werden kann mit dem Aetherion MAX+120'' ALR Floor Rising Screen für 3.999 Euro anstatt 5.998 Euro, oder mit dem Valerion Max+100'' PureVision-Bildschirm für 3.299 Euro gegenüber dem Normalpreis von 5.298 Euro. Doch selbst der Aetherion Plus ist für 1.699 Euro anstatt 1.999 Euro zu haben.

Weitere Black-Friday-Deals von AWOL Produkt Normalpreis Angebotspreis Ersparnis Rabatt Hersteller-Link Amazon-Link Valerion PRO2+ 120''

PureVision-Bildschirm 4.298 Euro 2.274 Euro 2.024 Euro 47 % AWOL Amazon Aetherion MAX+120''

ALR Floor Rising Screen 5.998 Euro 3.999 Euro 1.999 Euro 33 % AWOL Amazon Aetherion Pro 2.799 Euro 1.999 Euro 800 Euro 29 % AWOL Amazon Valerion Pro 2 2.499 Euro 1.799 Euro 700 Euro 28 % AWOL Amazon Valerion PRO2+100''

PureVision-Bildschirm 3.899 Euro 2.229 Euro 1.669 Euro 43 % AWOL Amazon Valerion Max+100''

PureVision-Bildschirm 5.298 Euro 3.299 Euro 1.999 Euro 38 % AWOL Amazon Aetherion Pro+120''

Matte White Floor Rising Screen 3.998 Euro 2.599 Euro 1.399 Euro 35 % AWOL Amazon Aetherion Pro+100''

Matte White Floor

Rising Screen 3.798 Euro 2.499 Euro 1.299 Euro 34 % AWOL Amazon Aetherion Max+100"

Floor Rising Screen

+100'' Station 6.397 Euro 4.499 Euro 1.898 Euro 30 % AWOL Amazon Valerion Plus 2 1.299 Euro 999 Euro 300 Euro 23 % AWOL Amazon Aetherion Plus 1.999 Euro 1.699 Euro 300 Euro 15 % Amazon Valerion Pro 1.599 Euro 1.399 Euro 200 Euro 13 % AWOL Amazon BladeCine Cube 600

Netflix-Projektor 349 Euro

(mit Code Q94ZJ3EM) Amazon

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