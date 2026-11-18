Werbung

Vom taiwanesischen Hersteller AOC kommt ein neuer Gaming-Monitor namens CU36G4Z, der mit einem aktuell noch seltenen 36-Zoll-Format auf sich aufmerksam macht. Unter der ultrabreiten Haube ist ein Fast-VA-Panel im Einsatz, das mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 260 Hz verspricht und eine 1.500R-Wölbung aufweist. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 104 ppi, der Kontrastumfang auf 4.000:1 und die Reaktionszeit auf 1 ms (Grau zu Grau).

Zu den weiteren Merkmalen der lediglich nach DisplayHDR 400 zertifizierten Neuheit gehören 8 Bit Farbtiefe, 99 % sRGB, 95 % DCI-P3, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine typische Helligkeit von 400 cd/m² (SDR) bzw. 450 cd/m² (HDR). Neben PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einem Schwarzstabilisator bringt der CU36G4Z unter anderem einblendbare OSD-Funktionen wie eine FPS-Anzeige und ein Fadenkreuz-Overlay mit sich. Das Feature MBR-Sync ermöglicht derweil die gleichzeitige Nutzung von FreeSync gegen Tearing und einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe.

Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4 und einen Kopfhörerausgang. Die Ergonomie will mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen. Ein Pivot-Modus fehlt und ergäbe wegen des gekrümmten Ultrawide-Formats ohnehin keinen Sinn. Der Monitor wiegt 7,10 kg ohne bzw. 9,45 kg mit Standfuß und genehmigt sich in Betrieb typischerweise 35 W.

Herstellertypisch dürfte die Garantiedauer drei Jahre betragen. Ob AOC mittelfristig eine Veröffentlichung des CU36G4Z in Deutschland anstrebt, wurde noch nicht verkündet. Auch zu einem Verkaufspreis ist noch nichts Näheres bekannt. Ähnlich ausgestattete Gaming-Bildschirme in 34 statt 36 Zoll werden um 300 Euro herum angesiedelt.