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Das taiwanesische Unternehmen MSI hat einen neuen, in Weiß gehaltenen Business-Monitor namens PRO MAX 341QPXW14G auf dem deutschen Markt veröffentlicht. Zu Straßenpreisen ab rund 947 Euro wird ein 34 Zoll großes RGB-Tandem-QD-OLED-Exemplar geboten, dessen ultrabreite Auflösung 3.440 x 1.440 Bildpunkte (UWQHD, 21:9) beträgt. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi, die maximale Bildwiederholfrequenz auf 144 Hz und die Spitzenhelligkeit auf 1.300 cd/m². Weiterhin ist von 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastumfang von 1.500.000:1 und einem Delta-E-Wert von unter 2 die Rede.

Die Farbräume Rec. 709 und sRGB werden zu jeweils 99,8 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99 %, Adobe RGB zu 97,4 % und Rec. 2020 zu 79,1 %. Durch die kurzen Schaltzeiten, die 144 Hz und die Adaptive-Sync-Unterstützung gegen Tearing dürfte sich der PRO MAX 341QPXW14G auch sehr solide zum Spielen eignen. Obendrein ist die Neuheit nach DisplayHDR True Black 500 und ClearMR 8000 zertifiziert worden.

Bei dem Tandem-QD-OLED-Panel handelt es sich um die fünfte Generation, die ein RGB-Subpixel-Layout aufweist und demzufolge eine scharfe Schriftdarstellung ohne Farbsäume bieten sollte. Sogenanntes VisiClarity verspricht zudem in hellen Räumen geringe Reflexionen.

Zusätzlich verfügt der 34-Zöller über die DarkArmor-Beschichtung, mit der die Kratzfestigkeit von 2H auf 3H steigt und weniger rötliche, bzw. lilafarbene Farbstiche für ein reineres Schwarz verantwortlich zeichnen sollen. Bei Nutzung mehrerer Endgeräte kommen Features wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und der KVM-Switch gelegen. Mac-Funktionen ermöglichen laut MSI bei Verbindung des PRO MAX 341QPXW14G mit einem MacBook eine nahezu identische Farbdarstellung auf beiden Displays. Teil der Ausstattung sind außerdem eine Firmware-Update-Funktion und zwei integrierte 3-W-Lautsprecher.

Was die Ergonomie angeht, wirbt MSI unter anderem mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einem Modus für Menschen mit Farbsehschwäche. OLED Care 3.0 soll Einbrennrisiken verringern, indem beispielsweise spätestens alle 24 Stunden ein Pixel-Refresh durchgeführt wird und ein KI-gestützter Abwesenheitssensor auf ein Schwarzbild umschaltet, sobald sich der Nutzer entfernt. Obendrauf gewährt der Hersteller drei Jahre Garantie inklusive Burn-in-Abdeckung.

Das Schnittstellenangebot umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4a, zwei USB-C-Anschlüsse (1x 15 W PD, 1x 98 W PD und DP-Alt-Modus), einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 4x Typ-A, 1x Typ-B) sowie einen Kopfhörerausgang. Der übrigens nicht gekrümmte, sondern flache MSI PRO MAX 341QPXW14G wird in die EU-Energieeffizienzklasse F von G eingestuft und hat eine Leistungsaufnahme von 30 W (SDR), bzw. 35 W (HDR).