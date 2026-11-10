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Der zur CES 2026 erstmals enthüllte und auf der Computex 2026 erneut präsentierte Gaming-Bildschirm MSI MEG X bekam jüngst eine offizielle Produktseite spendiert, die viele neue Details verrät. Das mit rückseitigen goldenen Zierelementen und einer dynamischen Mystic-Light-Beleuchtung ausgestattete Modell setzt auf ein Tandem-QD-OLED-Panel der fünften Generation und verspricht dank RGB-Subpixel-Layout eine Schriftdarstellung ohne Farbsäume. Die ultrabreite Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) kann bei einer maximalen Bildwiederholrate von 360 Hz angezeigt werden.

MSI bewirbt obendrein DarkArmor, also eine kratzfestere Panel-Beschichtung (3H statt 2H), die rötliche bzw. lilafarbene Farbstiche minimiert und ein reineres Schwarz in hellen Räumen erzielt. OLED Anti-Flicker Pro soll derweil unschöne, oftmals störende VRR-Flacker-Effekte reduzieren, die besonders in dunklen Spielszenen oder bei starken Framerate-Fluktuationen auftreten können. Das QD-OLED-Panel bietet neben 10 Bit Farbtiefe und 1.300 cd/m² Spitzenhelligkeit unter anderem einen 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einen Kontrastumfang von 1.500.000:1 und einen Delta-E-Wert von unter 2.

Des Weiteren werden 138 % sRGB, 99 % DCI-P3, 97 % Adobe RGB, eine 1.800R-Wölbung sowie Zertifizierungen nach DisplayHDR True Black 500 und ClearMR 18000 geboten. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 110 ppi. Gegen Tearing sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Einsatz. Auch ein SLMB-Modus ("Super Low Motion Blur") steht zur Verfügung. An Schnittstellen finden sich ein 80 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1a (UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 98 W PD), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang.

Eine Besonderheit des MEG X sind auch die verschiedenen NPU-gestützten KI-Funktionen, die zwischenzeitlich sogar schon entschärft wurden und nicht mehr beim Cheaten helfen sollen, indem die Effekte von Blendgranaten verringert werden. Durchaus noch vorhanden sind allerdings ein Optix Scope+ mit Nachtsichtmodus und das sogenannte AI Vision+, das pixelgenau das Bild analysiert und dunkle Areale aufhellen kann. Die auf Produktbildern sichtbare Lichtleiste am unteren Bildschirmrand nennt sich übrigens SpectrumBar+ und kann mit KI-Features wie AI Gauge oder AI Scene synchronisiert werden, um etwa den Lebensenergiebalken darzustellen oder Ambilight-artig das Spielgeschehen farblich abzubilden.

Wer den MEG X an modernen Spielkonsolen wie einer PlayStation 5 betreiben möchte, kann maximal WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei 120 Hz verwenden – dann natürlich mit schwarzen Balken an den Seiten. ALLM (Modus für geringe Latenz), CEC und VRR (Anti-Tearing) werden ebenfalls unterstützt. Mit Blick auf die Ergonomie zeigen sich eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein KI-gestützter CMOS-Sensor. Letzterer behält den Bereich vor dem Monitor im Auge (0,2-Sekunden-Intervall) und schaltet bei Abwesenheit von Personen auf ein Schwarzbild um. Dies soll beim Stromsparen helfen und OLED-Einbrennrisikien reduzieren.

Apropos: Der CMOS-Sensor ist Teil des aktuellen OLED Care 3.0, das zusätzlich einen Custom-Heatsink einsetzt und spätestens alle 24 Stunden einen automatischen Pixel-Refresh durchführt. Die Garantiedauer beträgt drei Jahre und würde auch etwaigen OLED-Burn-in abdecken. Der neue MSI MEG X verfügt über PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), einen KVM-Switch, eine Firmware-Update-Funktion sowie eine Tasche zum Verstauen mitgelieferter Kabel und soll laut Amazon.de voraussichtlich ab Anfang Dezember 2026 verfügbar sein. Ein offizieller UVP steht noch aus, doch nennt der zuvor erwähnte Onlineshop einen Verkaufspreis von rund 1.536 Euro.