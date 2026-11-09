News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#HP #Series-5-Pro-527fd-G2 #Monitor #Business #Office #Dockingstation #Daisy-Chaining

Monitore

HP veröffentlicht den Business-Monitor Series 5 Pro 527fd G2 mit 100 W PD und Daisy-Chaining

Portrait des Authors

Von Daniel Boll

HP veröffentlicht den Business-Monitor Series 5 Pro 527fd G2 mit 100 W PD und Daisy-Chaining
0

Werbung

Der US-Konzern HP hat kürzlich einen neuen Business-Monitor namens Series 5 Pro 527fd G2 in Deutschland freigegeben. Der IPS-basierte 27-Zöller startet bei Straßenpreisen von rund 278 Euro und löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten (Full HD, 16:9) auf. Die maximale Bildwiederholfrequenz beläuft sich auf 120 Hz, die sRGB-Abdeckung auf 100 % und die Punktdichte auf lediglich knapp 82 ppi. Im Übrigen nennt der Hersteller einen Kontrastumfang von 1.500:1, eine Leuchtdichte von 350 cd/m², eine Farbtiefe von 8 Bit (6 Bit + FRC) und eine Reaktionszeit von 5 ms (Grau zu Grau).

Der Series 5 Pro 527fd G2 wird in die EU-Energieeffizienzklasse C von G eingestuft und genehmigt sich in Betrieb 14 W. Weder HDR-Unterstützung noch ein KVM-Switch, PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) oder eine Anti-Tearing-Maßnahme sind offenbar mit von der Partie. Das Highlight der Neuheit ist sicherlich die 100 W PD starke USB-C-Dockingstation, die auch Daisy-Chaining zwecks Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups beherrscht. Konkret wird Letzteres per DisplayPort-Ausgang realisiert. Das Feature "Single Power On" schaltet derweil das verbundene Endgerät ein, sobald der Bildschirm angeschaltet wird.

HP Series 5 Pro 527fd G2 mit 100 W PD

An Schnittstellen stehen konkret HDMI 2.0 (Eingang), DisplayPort 1.4 (Ein- und Ausgang), drei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1), zwei USB-C-Anschlüsse (1 x DP-Alt-Modus und 100 W PD, 1 x 15 W PD) und RJ-45 mit 1 Gbit/s zur Verfügung. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus und eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Der Hersteller gewährt drei Jahre Produktgarantie und wirbt mit Remote-Management-Funktionen per Netzwerk.

In direkter Konkurrenz zum TCO-Generation-10- und EPEAT-Gold-Climate+-zertifizierten HP Series 5 Pro 527fd G2 steht übrigens der technisch und Feature-seitig sehr ähnliche Lenovo ThinkVision T27D-40, der mit Straßenpreisen ab rund 236 Euro deutlich günstiger antritt.

Preise und Verfügbarkeit
HP Series 5 Pro 527fd G2
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 277,86 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
HP Series 5 Pro 527fd G2
Verfügbar 277,86 EUR
Nicht lagernd 277,87 EUR
Lagernd 282,15 EUR
Verfügbar 282,15 EUR
Verfügbar 282,16 EUR
Lagernd 283,06 EUR
Lagernd 283,07 EUR
Verfügbar 284,87 EUR

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #HP
    #Series-5-Pro-527fd-G2
    #Monitor
    #Business
    #Office
    #Dockingstation
    #Daisy-Chaining
    KOMMENTARE (0)
    Back to top