HP veröffentlicht den Business-Monitor Series 5 Pro 527fd G2 mit 100 W PD und Daisy-Chaining

Werbung

Der US-Konzern HP hat kürzlich einen neuen Business-Monitor namens Series 5 Pro 527fd G2 in Deutschland freigegeben. Der IPS-basierte 27-Zöller startet bei Straßenpreisen von rund 278 Euro und löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten (Full HD, 16:9) auf. Die maximale Bildwiederholfrequenz beläuft sich auf 120 Hz, die sRGB-Abdeckung auf 100 % und die Punktdichte auf lediglich knapp 82 ppi. Im Übrigen nennt der Hersteller einen Kontrastumfang von 1.500:1, eine Leuchtdichte von 350 cd/m², eine Farbtiefe von 8 Bit (6 Bit + FRC) und eine Reaktionszeit von 5 ms (Grau zu Grau).

Der Series 5 Pro 527fd G2 wird in die EU-Energieeffizienzklasse C von G eingestuft und genehmigt sich in Betrieb 14 W. Weder HDR-Unterstützung noch ein KVM-Switch, PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) oder eine Anti-Tearing-Maßnahme sind offenbar mit von der Partie. Das Highlight der Neuheit ist sicherlich die 100 W PD starke USB-C-Dockingstation, die auch Daisy-Chaining zwecks Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups beherrscht. Konkret wird Letzteres per DisplayPort-Ausgang realisiert. Das Feature "Single Power On" schaltet derweil das verbundene Endgerät ein, sobald der Bildschirm angeschaltet wird.

An Schnittstellen stehen konkret HDMI 2.0 (Eingang), DisplayPort 1.4 (Ein- und Ausgang), drei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1), zwei USB-C-Anschlüsse (1 x DP-Alt-Modus und 100 W PD, 1 x 15 W PD) und RJ-45 mit 1 Gbit/s zur Verfügung. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus und eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Der Hersteller gewährt drei Jahre Produktgarantie und wirbt mit Remote-Management-Funktionen per Netzwerk.

In direkter Konkurrenz zum TCO-Generation-10- und EPEAT-Gold-Climate+-zertifizierten HP Series 5 Pro 527fd G2 steht übrigens der technisch und Feature-seitig sehr ähnliche Lenovo ThinkVision T27D-40, der mit Straßenpreisen ab rund 236 Euro deutlich günstiger antritt.