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Die MMD-Monitormarke Philips listet auf ihrer deutschen Website das neue Gaming-Display 27M2D5901A, das in die Evnia-Serie eingeordnet wird und 27 Zoll in der Diagonalen misst. Das verbaute Fast-IPS-Panel ist ein Dual-Hz-Exemplar und kann wahlweise 5.120 x 2.880 Pixel (5K, 16:9) bei bis zu 165 Hz oder 2.560 x 1.440 Pixel (WQHD, 16:9) bei maximal 330 Hz darstellen. Per Übertaktung ist eine Erhöhung auf 180 bzw 350 Hz möglich, doch reduziert sich die Farbtiefe dann von 10 Bit (8 Bit + FRC) auf 8 Bit. Die Punktdichte beläuft sich in 5K auf rund 218 ppi.

Das offizielle Datenblatt des 27M2D5901A nennt im Übrigen einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Leuchtdichte von 500 cd/m², einen Kontrastumfang von 1.000:1 und eine hohe Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 1). DCI-P3 und Adobe RGB werden zu 98 % bzw. 95 % abgedeckt, die sRGB-Fläche beträgt 138 %. Eine Sync-Technologie gegen Tearing wird nicht explizit erwähnt, doch deutet das Smart-MBR-Sync-Feature auf eine hin: Es erlaubt, eine Anti-Tearing-Maßnahme mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe zu kombinieren. Bei TFTCentral war im vergangenen April von G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync die Rede. Die Info stammte von einem kroatischen Hersteller-Event.

MultiView ermöglicht die zeitgleiche Anzeige von Inhalten aus zwei verbundenen Quellen. Im offiziellen Handbuch wird zudem ein KVM-Switch erwähnt. Wer möchte, kann ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay einblenden, das seine Farbe auf Basis des jeweiligen Spielhintergrundes anpasst. Das Schnittstellenangebot des 27M2D5901A besteht aus einem DisplayPort 2.1 (wahrscheinlich 80 Gbit/s, UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingängen, zwei USB-C-Anschlüssen (1 x 15 W PD, 1 x DP-Alt-Modus und 96 W PD), einem klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) sowie einem Kopfhörerausgang.

Als Klanggeber sind zwei Lautsprecher vertreten, die jeweils 5 W Leistung aufweisen. Bunte und dynamische Beleuchtungseffekte können über dreiseitiges Ambiglow erzeugt werden – ähnlich wie man es von Ambilight bei Philips-Fernsehern kennt. TFTCentral berichtete derweil auch von AmbiScape-Unterstützung, die allerdings weder auf der Produktseite noch im Handbuch genannt wird. Das Feature synchronisiert Ambiglow mit kompatiblen smarten Lampen. Mit Blick auf die Ergonomie-Funktionen des 27M2D5901A zeigen sich eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, ein Pivot-Modus und eine Höhenanpassbarkeit um 130 mm.

Der Philips Evnia 27M2D5901A wiegt 4,65 kg ohne bzw. 6,07 kg mit Standfuß, weist einen typischen Strombedarf von 38,3 W auf und steht noch ohne einen offiziellen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da. TFTCentral ging derweil von 799 Euro aus und stellte die These auf, dass es sich bei dem Modell um die europäische Variante des Philips Evnia 27M2G5800 handle.