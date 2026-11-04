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MSI MAG 256QP36 für Gamer

Neuer 24,5-Zoll-Monitor mit WQHD, 360 Hz und SLMB-Sync

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Von Daniel Boll

Neuer 24,5-Zoll-Monitor mit WQHD, 360 Hz und SLMB-Sync
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Auf seiner offiziellen Website führt MSI neuerdings den MAG 256QP36, einen 24,5 Zoll großen Rapid-IPS-Monitor für Spieler. Mit seiner WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und den 360 Hz Bildwiederholfrequenz bedient das Modell eine Nische, denn Bildschirme im 23-bis-25-Zoll-Format sind mit diesen oder ähnlichen Eckdaten selten. Durch die kleine Diagonale wird eine Punktdichte von rund 120 ppi erreicht, die knapp 11 ppi über 27-Zöllern mit WQHD liegt. Dem Datenblatt zufolge kann man obendrein mit einem 0,5 ms schnellen Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC) und einem Kontrastumfang von 1.200:1 rechnen.

Zu den Eckdaten gehören darüber hinaus 122 % sRGB, 95 % DCI-P3, 94 % Adobe RGB, eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m² und eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400. Letztere lässt erahnen, dass man sich den MAG 256QP36 keinesfalls für HDR-Zwecke zulegen sollte. Das sogenannte SLMB-Sync ("Super Low Motion Blur Sync") erlaubt analog zu ELMB-Sync von ASUS die gleichzeitige Verwendung einer Anti-Tearing-Maßnahme und eines Modus gegen Bewegtbildunschärfe. Namentlich sind übrigens FreeSync Premium Pro, G-Sync-kompatibles Adaptive Sync und VRR ("Variable Refresh Rate") vertreten.

MSI MAG 256QP36 mit 360 Hz
MSI MAG 256QP36 mit 360 Hz
MSI MAG 256QP36 mit 360 Hz
MSI MAG 256QP36 mit 360 Hz

Auf einen KVM-Switch oder USB-Anschlüsse verzichtet der MAG 256QP36, nicht aber auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4a und einen Kopfhörerausgang. Die Ergonomie wirkt mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenanpassbarkeit um 110 mm, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerreduzierten Hintergrundbeleuchtung solide. Im Lieferumfang ist je ein Kabel für DisplayPort und Strom enthalten. Des Weiteren wirbt MSI mit einer Antireflexionsbeschichtung und einem dynamischen Fadenkreuz-Overlay.

Wann und zu welchem Preis der MSI MAG 256QP36 in Deutschland veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

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