Werbung

Auf seiner offiziellen Website führt MSI neuerdings den MAG 256QP36, einen 24,5 Zoll großen Rapid-IPS-Monitor für Spieler. Mit seiner WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und den 360 Hz Bildwiederholfrequenz bedient das Modell eine Nische, denn Bildschirme im 23-bis-25-Zoll-Format sind mit diesen oder ähnlichen Eckdaten selten. Durch die kleine Diagonale wird eine Punktdichte von rund 120 ppi erreicht, die knapp 11 ppi über 27-Zöllern mit WQHD liegt. Dem Datenblatt zufolge kann man obendrein mit einem 0,5 ms schnellen Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC) und einem Kontrastumfang von 1.200:1 rechnen.

Zu den Eckdaten gehören darüber hinaus 122 % sRGB, 95 % DCI-P3, 94 % Adobe RGB, eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m² und eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400. Letztere lässt erahnen, dass man sich den MAG 256QP36 keinesfalls für HDR-Zwecke zulegen sollte. Das sogenannte SLMB-Sync ("Super Low Motion Blur Sync") erlaubt analog zu ELMB-Sync von ASUS die gleichzeitige Verwendung einer Anti-Tearing-Maßnahme und eines Modus gegen Bewegtbildunschärfe. Namentlich sind übrigens FreeSync Premium Pro, G-Sync-kompatibles Adaptive Sync und VRR ("Variable Refresh Rate") vertreten.

Auf einen KVM-Switch oder USB-Anschlüsse verzichtet der MAG 256QP36, nicht aber auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4a und einen Kopfhörerausgang. Die Ergonomie wirkt mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenanpassbarkeit um 110 mm, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerreduzierten Hintergrundbeleuchtung solide. Im Lieferumfang ist je ein Kabel für DisplayPort und Strom enthalten. Des Weiteren wirbt MSI mit einer Antireflexionsbeschichtung und einem dynamischen Fadenkreuz-Overlay.

Wann und zu welchem Preis der MSI MAG 256QP36 in Deutschland veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.