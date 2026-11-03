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Auf der deutschen Website des japanischen Herstellers iiyama findet sich ein neuer 49-Zoll-Monitor für Business-, Office- und Videokonferenz-Zwecke. Der zur ProLite-Serie gehörende XCB4997DQSNPH-B1 beherbergt ein VA-Panel mit DQHD-Auflösung (5.120 x 1.440 Pixel, 32:9), erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz und ist mit 1.000R stark gewölbt. Neben 100 % sRGB-Abdeckung und einem Kontrastumfang von 3.000:1 werden 8 Bit Farbtiefe, 400 cd/m² Leuchtdichte, 3 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) und 45 W (SDR) bzw. 96 W (HDR) Strombedarf genannt.

Die beworbene HDR10-Unterstützung dürfte derweil kaum Bäume ausreißen können, weil es dem XCB4997DQSNPH-B1 an lokalem Dimming und einer adäquaten Helligkeitsleistung fehlt. Die ab Werk mitgelieferte 5-MP-Webcam ist Windows-Hello-kompatibel und wartet mit einem Autofokus sowie einem integrierten Mikrofon auf. Ton kann über zwei 5-W-Lautsprecher ausgegeben werden. Videokonferenzen steht also prinzipiell nichts im Weg, sofern die vorhandenen Komponenten im Praxiseinsatz qualitativ überzeugen können.

Das Highlight des neuen 49-Zöllers ist neben seiner Bildgröße sicherlich das Schnittstellenangebot: Zwei HDMI-2.1-Eingänge sind ebenso an Bord wie ein DisplayPort 1.4, drei USB-C-Anschlüsse (davon einer mit DP-Alt-Modus und 95 W PD), eine RJ-45-Buchse und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B). Daisy-Chaining alias MST wird zwecks Multi-Monitor-Setups unterstützt. (Details siehe unten!) Im Übrigen stehen ein KVM-Switch und PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) bereit. Bei der Ergonomie lässt der XCB4997DQSNPH-B1 hingegen ein paar Federn und bietet zwar eine Neigungsverstellung, eine Höhenanpassbarkeit um 130 mm sowie ein flimmerfreies Backlight, nicht jedoch eine seitliche Drehfunktion.

Der 11,9 kg schwere iiyama ProLite XCB4997DQSNPH-B1 bringt ein Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung mit sich und weist eine Punktdichte von rund 109 ppi auf. Wann und zu welchem Preis die deutsche Marktfreigabe erfolgen soll, ist noch ungewiss. Auf Modelle mit "97" in der Bezeichnung gewährt der Hersteller übrigens normalerweise fünf Jahre Garantie. Ob das auch für die Neuheit gilt, bleibt abzuwarten.

Korrekturhinweis: Zuvor war im News-Titel und im Fließtext von Daisy-Chaining die Rede. Tatsächlich unterstützt der iiyama-Monitor jedoch nur "MST Dual-Screen" alias "Screen Split", bei dem der XCB4997DQSNPH-B1 als zwei unabhängige Monitore erkannt wird und die Bildfläche entsprechend aufgeteilt wird, ohne dass in der Mitte ein störender Balken angezeigt wird. Auf diese Weise kann man beispielsweise auf einer Bildschirmhälfte eine Vollbild-Anwendung laufen lassen und auf der anderen den Desktop des Betriebssystems.