Werbung

AOC China hat einen Gaming-Monitor namens Agon Ultra AGP277UZD auf der Agenda stehen, der Feature-seitig in direkte Konkurrenz zum ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM zu treten scheint. Auch bei der AOC-Neuheit kommt ein 26,5 Zoll großes Tandem-WOLED-Panel mit RGB-Subpixel-Layout und Dual-Hz-Modus zum Einsatz. Die native Auflösung beträgt 3.840 x 2.160 Pixel (4K-UHD, 16:9) bei maximal 240 Hz, doch kann für höhere Frameraten oder einen geringeren Input-Lag jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 480 Hz gewechselt werden.

Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte AGP277UZD weist einen 0,03 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit, einen Kontrastumfang von 1.500.000:1 und eine Leuchtdichte von 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (12,5 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (1,5 % APL in HDR, gemeint sind aber wahrscheinlich 3 %) auf. Im Übrigen wirbt der Hersteller mit 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und einem Delta-E-Wert von unter 1 (SDR) bzw. von unter 2 (HDR). Die Punktdichte beläuft sich in 4K-UHD auf rund 166 ppi, was in Kombination mit dem RGB-Subpixel-Layout für eine sehr scharfe Schriftdarstellung sorgen dürfte.

G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ist gegen Tearing am Start. Die beiden integrierten 5-W-Lautsprecher sollen THX Spatial Audio+ beherrschen, womit eine virtuelle 7.1.4-Klangkulisse erzeugt wird. Ob das bei einer Gesamtleistung von 10 W Spaß macht, darf hingegen bezweifelt werden. Wer mehrere Endgeräte an dem Monitor betreiben möchte, freut sich mutmaßlich über den vorhandenen KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Ein CMOS-Sensor behält derweil im Auge, ob sich der Nutzer vor dem Bildschirm befindet, und schaltet andernfalls auf ein Schwarzbild um, um Energie zu sparen und OLED-Burn-in-Risiken zu minimieren.

Das Schnittstellenangebot zeigt sich mit zwei 48 Gbit/s schnellen HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), einem USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 98 W PD), einem klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einem Kopfhörerausgang nicht nur üppig, sondern auch modern. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Ob, wann und zu welchem Preis der AOC Agon Ultra AGP277UZD im Westen erscheinen soll, hat der Hersteller noch nicht verraten. Der Preis würde sich aber sicherlich grob am eingangs erwähnten ASUS PG27UCWM orientieren, der aktuell bei knapp über 1.100 Euro startet.