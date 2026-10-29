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Der in Taiwan beheimatete Hersteller ASUS listet mit dem ROG Strix XG27ACMESR einen neuen Fast-IPS-Monitor für Gamer. Der 27-Zöller ist ein Triple-Hz-Modell und kann konkret WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei bis zu 280 Hz, Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 365 Hz und HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 550 Hz anzeigen. Man hat folglich viel Spielraum, um zwischen Bildqualität, Framerate, Bewegtbildschärfe und Input-Lag zu priorisieren. In der Regel erfordert ein Wechsel zur Wunschauflösung allerdings einen Neustart des Spiels. Die Punktdichte beträgt in WQHD rund 109 ppi.

Der XG27ACMESR wird darüber hinaus mit einer Farbtiefe von 10 Bit (wahrscheinlich per 8 Bit + FRC), einem 1 ms schnellen Grauwechsel, einem Kontrastumfang von 1.000:1, einer Spitzenhelligkeit von 400 cd/m² und einem Stromverbrauch von unter 21 W beworben. Da es sich um ein ELMB-Sync-Exemplar handelt, können FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe kombiniert werden. Variable Overdrive 2.0 passt derweil den Overdrive dynamisch an die jeweilige Framerate an, um Nebeneffekte wie Ghosting zu reduzieren.

Anschlussseitig stattet ASUS den XG27ACMESR mit HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und einem Kopfhörerausgang aus. Klassische USB-Buchsen und einen KVM-Switch sucht man vergeblich. Hinsichtlich Ergonomie werden hingegen kaum Kompromisse eingegangen: Eine Neigungsverstellung, ein Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight sind vertreten. Von der ebenfalls vorhandenen HDR-Unterstützung sollte man sich übrigens nicht viel erhoffen, da der Monitor lediglich DisplayHDR-400-zertifiziert ist.

Wie ASUS auf Nachfrage mitteilte, soll der ROG Strix XG27ACMESR voraussichtlich Anfang 2027 in Deutschland veröffentlicht werden. Ein Verkaufspreis steht allerdings noch aus.