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Mit dem ROG Swift PG259QWS Ace hat ASUS im vergangenen August einen neuen Gaming-Bildschirm enthüllt, bei dem es sich laut Herstelleraussagen um den schnellsten E-Sport-OLED-Monitor der Welt handeln soll. Kürzlich ging eine offizielle Produktseite live, die einige Merkmale des 24,5-Zöllers nachreicht. Außerdem verriet ASUS auf Nachfrage, dass die deutsche Marktfreigabe im November 2026 erfolgen soll. Kostenpunkt: 1.249 Euro. Die E-Sport-Tauglichkeit soll primär durch das Tandem-WOLED-Panel mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9), 720 Hz Bildwiederholrate und 0,02 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) gegeben sein. Dem Datenblatt zufolge werden darüber hinaus 10 Bit Farbtiefe, 99,5 % DCI-P3, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine Helligkeit von 390 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.700 cd/m² (HDR, Peak) in Aussicht gestellt.

Die hohe Spitzenhelligkeit kommt der beworbenen HDR10-Unterstützung zugute, doch ist von einer konkreten DisplayHDR-Zertifizierung nach wie vor keine Rede. Mutmaßlich könnte eine Einstufung nach True Black 600 vorliegen. Näheres ist bei ASUS zurzeit in Klärung. Wer seinen Monitor oft zu Turnieren oder auf klassische LAN-Partys schleppt, dürfte sich derweil über den Echtzeit-Positionssensor freuen. Er misst in Millimetern exakt Höhe, Neigung und Abstand zum Spieler. Die ermittelten Werte können abgerufen und dazu verwendet werden, um den PG259QWS Ace wieder schnell an die bevorzugten Einstellungen anzupassen. Mit Blick auf OLED-Einbrenneffekte sollen drei Jahre Produktgarantie und ein interner GaNFET ("Gallium Nitride Field-Effect Transistor") beruhigen. Letzterer verringere die Abwärme um bis zu 35 %.

Was Schnittstellen angeht, kann auf einen DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, drei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1) und einen Kopfhörerausgang zurückgegriffen werden. Als Anti-Tearing-Maßnahmen sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Dienst. Alternativ dazu steht das Anti-Blur-Tool ELMB zur Verfügung. Der ROG Swift PG259QWS Ace lässt sich neigen, seitlich drehen, um 155 mm in der Höhe verstellen sowie um 90° in Pivot versetzen und hat einen Sensor im Schlepptau, der KI-gestützt auf ein Schwarzbild umschaltet, sobald sich der Nutzer vom Bildschirm entfernt. Dies soll Energie sparen und OLED-Burn-in-Risiken minimieren. Das sogenannte ASUS Power Sync erlaubt hingegen ein automatisches Ein- oder Ausschalten kompatibler Endgeräte, sobald der Monitor an- oder abgeschaltet wird.

Wer möchte, kann per DisplayWidget-Center-Software die Firmware des 24,5-Zöllers aktualisieren. Der mit TrueBlack Glossy ausgestattete ASUS ROG Swift OLED PG259QWS Ace hat eine Leistungsaufnahme von unter 36 W, wiegt 3,6 kg ohne bzw. 5,8 kg mit Standfuß und weist eine Punktdichte von nur rund 90 ppi auf. Im Lieferumfang befinden sich Kabel für DisplayPort 2.1 (DP80), HDMI Ultra High Speed, USB-A auf USB-B und Strom.