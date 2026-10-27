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Auf der chinesischen Website des taiwanischen Herstellers AOC findet sich der neue Gaming-Bildschirm U32G5D, dessen 31,5 Zoll großes Tandem-QD-OLED-Panel mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auflöst und eine Punktdichte von rund 140 ppi bietet. Die maximale Bildwiederholfrequenz wird auf 180 Hz beziffert, die Farbpräzision auf einen Delta-E-Wert von unter 1 und die Reaktionszeit auf 0,03 ms (Grau zu Grau). Im Übrigen ist von 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, einem Kontrastumfang von 1.500.000.1 und einer Leuchtdichte von 250 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 450 cd/m² (10 % APL in HDR) die Rede.

Der mit einer Antireflexionsbeschichtung versehene U32G5D ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert und kann dank PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) Inhalte aus mehreren Quellen gleichzeitig anzeigen. Ein Anti-Blur-Tool optimiert bei Bedarf die Bewegtbildschärfe. Alternativ steht die Anti-Tearing-Technologie FreeSync bereit. Was Anschlüsse betrifft, werden ein 54 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang beworben. Auf einen KVM-Switch oder eine USB-C-Schnittstelle muss man hingegen verzichten.

Bei den Ergonomie-Funktionen verspricht AOC unter anderem eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Die Garantiedauer dürfte drei Jahre betragen und auch etwaige OLED-Einbrenneffekte abdecken. Das Gewicht des Monitor beläuft sich auf 5,5 kg ohne bzw. 8,33 kg mit Standfuß. Der mit einer fps-Anzeige und einem Fadenkreuz-Overlay ausgestattete AOC U32G5D bekam noch keine westlichen Release-Informationen spendiert. Ob überhaupt eine Freigabe auf hiesigen Märkten geplant ist, hat der Hersteller noch nicht verraten.