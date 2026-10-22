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Auf dem chinesischen Markt ist seit Kurzem der Xiaomi Redmi G Pro 27U 2026 erhältlich, ein Fast-IPS-basierter 27-Zoll-Monitor mit smarter Funktionalität. Letztere liefert das herstellereigene HyperOS in Version 3.0, die mindestens Android-15-Basis aufweisen müsste. Die nötige Rechenleistung stellt ein SoC mit vier Cortex-A73-Kernen bereit, der auf 3 GB Arbeitsspeicher und eine Mali-G57-GPU zurückgreifen kann. Durch das Backlight mit 1.152 QD-Mini-LED-Zonen erreicht der Bildschirm eine Spitzenhelligkeit von 1.600 cd/m². Warum anstelle einer DisplayHDR-1400-Zertifizierung "nur" eine nach DisplayHDR 1000 vorliegt, ist unklar. Übrigens wird auch Dolby Vision unterstützt.

Der Redmi G Pro 27U 2026 wartet mit einem Dual-Modus auf und kann wahlweise 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei maximal 160 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 320 Hz darstellen. Die Punktdichte beträgt in 4K-UHD rund 163 ppi. Der 1 ms schnelle 27-Zöller merzt Tearing per FreeSync Premium Pro aus, verspricht hohe Farbraumabdeckungen (100 % sRGB, 100 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3) und stellt eine Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC) in Aussicht. Was Schnittstellen betrifft, werden neben Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6 unter anderem zwei HDMI-2.1-Eingänge (mit eARC), ein DisplayPort 1.4, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD) und mutmaßlich vier USB-A-Buchsen (teils 2.0, teils 3.2 Gen 1) geboten.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell.)

Xiaomi sorgt im Übrigen für umfassende ergonomische Funktionen, darunter eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm und ein bidirektionaler Pivot-Modus. Ob der mit einem seitlichen Kopfhörerhaken und einem 32 GB großen Festspeicher antretende Redmi G Pro 27U 2026 absehbar auch auf westlichen Märkten veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht verraten. In China wandert das Modell für umgerechnet rund 360 Euro über die Ladentheke.