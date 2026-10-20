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Die deutsche Niederlassung des japanischen Herstellers iiyama führt auf ihrer Website einen neuen 34-Zoll-Monitor für Business-, Office- und Videokonferenz-Zwecke. Der zur ProLite-Serie gehörende XCB3492WQSNPH-B1 verfügt über ein IPS-Panel mit UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9), 100 Hz Bildwiederholrate, 3.800-R-Krümmung und (schwacher) HDR10‑Unterstützung. Dem Datenblatt zufolge werden außerdem 99 % sRGB-Abdeckung, 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 3 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 1.500:1 und eine Helligkeit von 350 cd/m² geboten.

Am oberen Display-Rand befindet sich eine 5 MP starke Webcam samt Sichtschutzklappe, Autofokus, Mikrofon und Windows-Hello-Funktionalität. Der XCB3492WQSNPH-B1 hat im Übrigen zwei Lautsprecher mit jeweils 5 W Ausgangsleistung an Bord. Beim Einsatz mehrerer Endgeräte dürfte sich manch ein Nutzer über die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), den KVM-Switch und die Dockingstation freuen. Letztere wartet mit USB-C (4 x, davon einer mit DP-Alt-Modus, 95 W PD) und einer Ethernet-Buchse (RJ-45) auf. Des Weiteren stehen zwei HDMI-2.0-Eingänge, zwei DisplayPorts 1.4, zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen1) und ein Kopfhörerausgang bereit.

Einer der beiden DisplayPorts ist ein Ausgang und beherrscht Daisy-Chaining, über das Multi-Monitor-Setups ohne Kabelsalat realisiert werden können. Tearing-freie Spiele in Arbeitspausen sind derweil dank Adaptive-Sync-Technologie möglich. iiyama lässt auch ein Kensington-Schloss zwecks Diebstahlsicherung nicht vermissen. Auf ergonomischer Seite sind eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung zu nennen. Mit Blick auf den Strombedarf kann man laut EU-Energielabel mit 31 W in SDR und 52 W in HDR rechnen.

Der iiyama ProLite XCB3492WQSNPH-B1 weist eine Punktedichte von rund 109 ppi auf und hat unter anderem je ein Kabel für DisplayPort, HDMI sowie USB-C im Lieferumfang. Wann und zu welchem Preis die deutsche Marktfreigabe erfolgen soll, wurde noch nicht kommuniziert. Ein Schwestermodell namens XCB3492WQSNP-B1 steht übrigens ebenfalls auf der Agenda und verzichtet auf Webcam sowie Mikrofon.