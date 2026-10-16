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#ASUS #XG27ACMSR #Monitor #Gaming #Triple-Hz #ELMB-Sync #HDR

Für Anfang 2027 geplant

ASUS ROG Strix XG27ACMSR mit Triple-Hz-Modus und ELMB-Sync

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Von Daniel Boll

ASUS ROG Strix XG27ACMSR mit Triple-Hz-Modus und ELMB-Sync
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Der taiwanische Hersteller ASUS erweitert seine ROG-Strix-Reihe an Gaming-Monitoren bald mit dem Triple-Hz-Modell XG27ACMSR. Der Fast-IPS-basierte 27-Zöller weist eine native Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 360 Hz auf, woraus sich eine Punktdichte von knapp 109 ppi ergibt. Zwecks höherer Framerate oder eines geringeren Input-Lags kann man aber jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 420 Hz oder auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 640 Hz wechseln. Oftmals erfordert es einen Spielneustart, damit die neue Wunschauflösung greift.

Laut Datenblatt sind zudem 10 Bit Farbtiefe (wahrscheinlich 8 Bit + FRC), 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 1.100:1 und eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m² zu erwarten. Der sRGB-Farbraum wird zu 120 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95 %. KI-gestützte Features wie ein Fadenkreuz-Overlay und ein Schwarzstabilisator sind ebenso an Bord wie Variable Overdrive 2.0. Letzteres passt sich dynamisch der Framerate an, um Ghosting und andere unschöne Nebeneffekte zu minimieren. ELMB-Sync ermöglicht derweil, die Anti-Tearing-Maßnahmen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe zu kombinieren.

ASUS ROG Strix XG27ACMSR beschleunigt auf bis zu 640 Hz
ASUS ROG Strix XG27ACMSR beschleunigt auf bis zu 640 Hz
ASUS ROG Strix XG27ACMSR beschleunigt auf bis zu 640 Hz
ASUS ROG Strix XG27ACMSR beschleunigt auf bis zu 640 Hz
ASUS ROG Strix XG27ACMSR beschleunigt auf bis zu 640 Hz

Die Schnittstellenauswahl umfasst einen 48 Gbit/s schnellen HDMI-2.1-Eingang, einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und einen Kopfhörerausgang. Der ASUS ROG Strix XG27ACMSR lässt sich neigen, seitlich drehen, um 110 mm in der Höhe verstellen sowie in Pivot versetzen, genehmigt sich in Betrieb 20 W und trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400. Eine überzeugende HDR-Performance dürfte folglich nicht zustande kommen. Wie der Hersteller auf Nachfrage mitteilte, soll der Monitor voraussichtlich Anfang 2027 auf dem deutschen Markt veröffentlicht werden. Ein Verkaufspreis ist noch nicht bekannt.

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