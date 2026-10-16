Werbung

Der taiwanische Hersteller ASUS erweitert seine ROG-Strix-Reihe an Gaming-Monitoren bald mit dem Triple-Hz-Modell XG27ACMSR. Der Fast-IPS-basierte 27-Zöller weist eine native Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 360 Hz auf, woraus sich eine Punktdichte von knapp 109 ppi ergibt. Zwecks höherer Framerate oder eines geringeren Input-Lags kann man aber jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 420 Hz oder auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 640 Hz wechseln. Oftmals erfordert es einen Spielneustart, damit die neue Wunschauflösung greift.

Laut Datenblatt sind zudem 10 Bit Farbtiefe (wahrscheinlich 8 Bit + FRC), 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 1.100:1 und eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m² zu erwarten. Der sRGB-Farbraum wird zu 120 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95 %. KI-gestützte Features wie ein Fadenkreuz-Overlay und ein Schwarzstabilisator sind ebenso an Bord wie Variable Overdrive 2.0. Letzteres passt sich dynamisch der Framerate an, um Ghosting und andere unschöne Nebeneffekte zu minimieren. ELMB-Sync ermöglicht derweil, die Anti-Tearing-Maßnahmen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe zu kombinieren.

Die Schnittstellenauswahl umfasst einen 48 Gbit/s schnellen HDMI-2.1-Eingang, einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und einen Kopfhörerausgang. Der ASUS ROG Strix XG27ACMSR lässt sich neigen, seitlich drehen, um 110 mm in der Höhe verstellen sowie in Pivot versetzen, genehmigt sich in Betrieb 20 W und trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400. Eine überzeugende HDR-Performance dürfte folglich nicht zustande kommen. Wie der Hersteller auf Nachfrage mitteilte, soll der Monitor voraussichtlich Anfang 2027 auf dem deutschen Markt veröffentlicht werden. Ein Verkaufspreis ist noch nicht bekannt.