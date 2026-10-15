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Für den chinesischen Markt listet AOC den neuen Gaming-Monitor AGP277QKM, einen Fast-IPS-basierten 27-Zöller mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und bis zu 425 Hz Bildwiederholfrequenz. Das Backlight weist insgesamt 1.152 QD-Mini-LED-Zonen auf und trägt mit seiner Spitzenhelligkeit von 1.200 cd/m² maßgeblich zu einer Zertifizierung nach DisplayHDR 1000 bei. Ein ordentliches HDR-Erlebnis dürfte folglich garantiert sein. Allerdings wird man wahrscheinlich auch mit Halo-Effekten und Blooming leben müssen.

Neben 10 Bit Farbtiefe und 0,5 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) tritt der AGP277QKM zudem mit 100 % sRGB, 98 % DCI-P3, einem Delta-E-Wert von unter 1 und einer typischen Leistungsaufnahme von 45 W an. Teil des Feature-Sets sind darüber hinaus FreeSync-Unterstützung, PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein Anti-Blur-Tool, ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay und eine FPS‑Anzeige. Auf Schnittstellenseite sind ein 54 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ-A, 1 x Typ-B) und ein Kopfhörerausgang zu nennen.

Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung (sofern das Anti-Blur-Tool nicht aktiv ist) und eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm. Der mit einem seitlichen Kopfhörerhaken ausgestattete AOC AGP277QKM wiegt 5,55 kg ohne und 7,50 kg mit Standfuß, hat Beleuchtungselemente (Light FX) auf seiner Rückseite und steht noch ohne Release-Informationen da. Ein Verkaufspreis ist dementsprechend ebenfalls noch nicht bekannt.

Der 300 statt 425 Hz schnelle und ohne DisplayPort 2.1 oder USB-Hub versehene MSI MAG 274QPF X30MV wird zurzeit im unteren bis mittleren 300-Euro-Bereich angesiedelt. Der AGP277QKM würde also ziemlich sicher höher bepreist sein – wir würden nicht von unter 400 Euro ausgehen.