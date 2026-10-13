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Mit dem ROG Strix XG27ACNS aus dem Hause ASUS kündigt sich ein neuer 27-Zoll-Monitor für PC-Spieler an, die sich nicht auf eine Auflösung festlegen wollen. Denn: Das Fast-IPS-Gerät ist ein Triple-Hz-Modell, das wahlweise WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 475 Hz, Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 620 Hz oder HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 920 Hz stemmen können soll. Es fehlt also nicht viel bis zur 1.000-Hz-Marke. Selbst mit starker Gaming-Hardware wird man je nach Titel nicht drum herumkommen, Grafikdetails (massiv) herunterzuschrauben oder auch mal auf (Multi) Frame Generation zurückzugreifen, um konstante fps-Werte in diesen Höhen zu erreichen.

Der XG27ACNS verspricht darüber hinaus eine Farbtiefe von 10 Bit (wahrscheinlich via 8 Bit + FRC), eine Reaktionszeit von 1 ms (Grau zu Grau), einen Strombedarf von 30 W, eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m² und einen Kontrastumfang von 1.000:1. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95 %. Mit der mäßigen Leuchtdichte reicht es leider nur für eine DisplayHDR-400-Zertifizierung. Gegen Tearing verrichten FreeSync Premium sowie G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst – und sie können via ELMB-Sync mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe kombiniert werden. Letzterer steht auf Wunsch auch separat zur Verfügung. Variable Overdrive 2.0 kann den Overdrive dynamisch an die Framerate angleichen, um Ghosting zu minimieren.

Was Anschlüsse betrifft, werden HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und ein Kopfhörerausgang geboten. Alle grafischen Schnittstellen können die oben genannten Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen vollumfänglich darstellen. Das sogenannte ASUS Power Sync erlaubt, kompatible Endgeräte automatisch ein- oder auszuschalten, sobald der XG27ACNS an- oder abgeschaltet wird. Die ergonomischen Eigenschaften des 27-Zöllers umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um lediglich 110 mm, einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight. Das Gewicht beträgt 4 kg ohne und 6,1 kg mit Standfuß.

Der ASUS ROG Strix XG27ACNS weist in WQHD eine Punktdichte von rund 109 ppi auf und soll frühestens ab Dezember 2026 in Deutschland erhältlich sein. Einen Verkaufspreis bleibt der Hersteller allerdings noch schuldig.