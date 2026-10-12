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Auf der offiziellen Gigabyte-Website findet sich der neue 27-Zoll-Monitor GO27Q32, der sich an Gamer richtet und auf ein Tandem-QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung setzt. Dank ObsidianShield soll es zugleich eine kratzfestere Beschichtung (3H statt 2H) geben, die obendrein in hellen Räumlichkeiten weniger lilafarbene oder rötliche Farbstiche zeigt. Ein reineres Schwarz ist laut Hersteller die Folge. In WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) kann der neue Bildschirm bis zu 320 Hz erreichen.

Zu den weiteren Merkmalen des GO27Q32 gehören ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, eine DCI-P3-Abdeckung von 99,5 % und eine Helligkeit von 300 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR). Mit einem Delta-E-Wert von unter 1 soll in SDR eine hohe Farbgenauigkeit geboten werden. FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync sind gegen Bildrisse (Tearing) im Einsatz, wobei alternativ ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe ("Ultra Clear Technology") zur Verfügung steht.

Zusätzlich weist die nach DisplayHDR True Black 500 zertifizierte Neuheit ein smartes Fadenkreuz-Overlay, Maßnahmen gegen VRR-Flackern und einen sogenannten Tactical Switch 2.0 auf. Letzterer erlaubt das Umschalten auf deutlich geringere Auflösungen, um Framerate oder Input-Lag zu optimieren. Das verwendete Kühlsystem kommt angeblich ohne Lüfter aus. Hinsichtlich Schnittstellen werden ein DisplayPort 2.1 mit unbekannter Bandbreite, zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD), eine USB-A-2.0-Buchse (für Firmware-Updates) und ein Kopfhörerausgang beworben.

An ergonomischen Eigenschaften sind eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, ein Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) zu nennen. Die Leistungsaufnahme des 27-Zöllers wird auf 36 W beziffert, das Gewicht auf 3,2 kg ohne bzw. 4,7 kg mit Standfuß. Gigabyte stattet den GO27Q32 mit drei Jahren Garantie aus, die auch etwaige OLED-Einbrenneffekte abdecken soll. Einen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis hat das Unternehmen noch nicht verkündet.