Werbung

Für umgerechnet knapp 700 Euro kann auf dem chinesischen Markt neuerdings der ViewSonic VG2782Z-4K erworben werden, ein 26,5 Zoll großer Business-Monitor mit QD-OLED-Technologie. Das Gerät stellt die 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei maximal 120 Hz dar, weist eine Punktdichte von rund 166 ppi auf und unterstützt HDR. Der Kontrastumfang beläuft sich auf 1.500.000:1, die Farbtiefe auf 10 Bit, die Reaktionszeit auf 0,03 ms (Grau zu Grau), die DCI-P3-Abdeckung auf 99 % und die Helligkeit auf 250 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR).

Ton kann über zwei interne 3-W-Lautsprecher wiedergegeben werden. Sollten zwei oder mehr Endgeräte mit dem VG2782Z-4K verbunden sein, freut sich der eine oder andere Nutzer sicherlich über den KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Die integrierte USB-C-Dockingstation mit RJ-45-Buchse erlaubt das Aufladen von Notebooks und anderen Gerätschaften mit bis zu 140 W PD. Zu den weiteren Schnittstellen gehören zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang. Einer der USB-A-Anschlüsse ist Firmware-Updates vorbehalten.

Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenanpassbarkeit um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Wer zwischendurch gern Tearing-frei an dem ViewSonic VG2782Z-4K spielen möchte, kann auf Adaptive Sync zurückgreifen. Im Lieferumfang des Monitors befinden sich unter anderem je ein Kabel für DisplayPort, HDMI und USB Typ-C. Die beiden ersteren sind 1,8 m lang, das USB-C-Exemplar 1,5 m. Ob das Produkt absehbar auch auf westlichen Märkten erscheinen soll, hat der Hersteller noch nicht verraten.

Der ebenfalls mit 4K-OLED, 120 Hz und 140 W PD, allerdings zusätzlich mit Webcam, Mikrofon-Array und Dolby-Atmos-Soundsystem antretende Lenovo Yoga Pro 27UD-10 ist hierzulande ab rund 1.100 Euro erhältlich. Der ViewSonic VG2782Z-4K würde sich mutmaßlich bei knapp unter 1.000 Euro ansiedeln.