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Titan Army hat in China den V27MQ7 MAX veröffentlicht. Es handelt sich um einen 27 Zoll großen LCD-Monitor, dessen Backlight über 2.304 QD-Mini-LED-Zonen verfügt. Letztere sorgen für eine Spitzenhelligkeit von 1.400 cd/m² (HDR) bzw. 3.000 cd/m² (XDR) und tragen maßgeblich zur DisplayHDR-1400-Zertifizierung des Modells bei. Das Dimming kann in fünf Stufen geregelt werden. Das eingesetzte Panel wird als HFS der zweiten Generation bezeichnet, ist also Highspeed-IPS und dürfte von TCL stammen.

Der V27MQ7 MAX ist ein Dual-Hz-Exemplar und löst nativ mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei bis zu 565 Hz auf. Wer auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) umschaltet, kann sogar auf maximal 1.060 Hz beschleunigen. So oder so braucht es starke Gaming-Hardware, um solch hohe Bildwiederholfrequenzen konstant mit entsprechenden Frameraten zu bedienen. Der Einsatz von Frame Generation oder das Reduzieren von Grafikdetails dürfte teils unumgänglich sein. Laut Datenblatt tritt der 27-Zöller außerdem mit 10 Bit Farbtiefe, 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 99 % Adobe RGB an. Die Punktdichte beträgt in WQHD rund 109 ppi.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell.)

FreeSync Premium ist als Anti-Tearing-Maßnahme am Start. An Schnittstellen werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub und ein Kopfhörerausgang in Aussicht gestellt. In welcher Version die USB-Anschlüsse vorliegen, geht aus dem Infomaterial nicht hervor. An ergonomischen Verstelloptionen ist eine Höhenanpassbarkeit um 150 mm ersichtlich. Je nach Quelle ist außerdem von einer seitlichen Drehfunktion die Rede. Der mit einer Antireflexionsbeschichtung ausgestattete Titan Army V27MQ7 MAX kostet regulär umgerechnet rund 737 Euro. Ob auch westliche Märkte absehbar mit dem Gerät bedient werden sollen, ist ungewiss.