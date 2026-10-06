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Von ASUS kommt bald der neue ROG Strix XG32UQDS mit 31,5 Zoll großem QD-OLED-Panel und Gaming-Ausrichtung. Das Gerät stellt die 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 180 Hz dar, unterstützt HDR10 und verspricht dank BlackShield eine höhere Kratzbeständigkeit (3H statt 2H) sowie weniger rötliche oder lilafarbene Farbstiche in hellen Räumen. Dass es sich um eine günstigere Panel-Variante handelt, lässt die Spitzenhelligkeit von lediglich 450 cd/m² erahnen, durch die das Modell auch keine DisplayHDR-Zertifizierung trägt.

Dem Datenblatt zufolge ist außerdem mit 99 % DCI-P3-Abdeckung, 0,03 ms schnellem Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit, einem Kontrastumfang von 1.500.000:1, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einem Strombedarf von 50 W zu rechnen. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 140 ppi. Gegen Tearing verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Auch ein Anti-Blur-Tool (ELMB) ist mit von der Partie, kann jedoch nicht zeitgleich mit den Anti-Tearing-Maßnahmen verwendet werden. OLED Anti-Flicker 2.0 soll derweil für bis zu 20 % weniger VRR-Flackern bei Framerate-Fluktuationen sorgen.

An Schnittstellen finden sich zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang am XG32UQDS. Der Bildschirm lässt sich neigen, seitlich drehen sowie um 110 mm in der Höhe verstellen, bringt eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) mit sich und kann via Neo-Proximity-Sensor auf ein Schwarzbild wechseln, wenn sich der Nutzer vom Gerät entfernt. Dies soll Energie sparen und zugleich OLED-Einbrenneffekten vorbeugen. Letztere sind in den drei Jahren Produktgarantie übrigens mit abgedeckt. Wer möchte, kann per OSD eine fps-Anzeige oder ein Fadenkreuz-Overlay einblenden.

ASUS verriet auf Nachfrage, dass voraussichtlich noch Ende 2026 mit der deutschen Marktfreigabe des ROG Strix OLED XG32UQDS gerechnet werden könne. Ein Verkaufspreis steht noch aus, dürfte sich aber mit Blick auf sogar besser ausgestattete Mitbewerber schnell bei unter 600 Euro einpendeln.