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KTC 25M5

Neuer 24,5-Zoll-Monitor mit WQHD, 260 Hz, Mini-LED und HDR 1000

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Von Daniel Boll

Neuer 24,5-Zoll-Monitor mit WQHD, 260 Hz, Mini-LED und HDR 1000
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In den USA hat der chinesische Hersteller KTC einen neuen Gaming-Bildschirm namens 25M5 veröffentlicht. Für einen UVP von 369,99 US-Dollar (umgerechnet rund 329 Euro), wobei es zurzeit 70 US-Dollar Rabatt gibt, erhält man ein 24,5 Zoll großes Fast-IPS-Gerät, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auflöst. Die maximale Bildwiederholfrequenz wird auf 260 Hz beziffert, die Reaktionszeit auf 1 ms (wahrscheinlich G2G), die Farbtiefe auf 10 Bit (8 Bit + FRC) und die sRGB-Abdeckung auf 147 %. Die Punktdichte beträgt ungefähr 120 ppi, liegt also knapp 11 ppi höher als bei einem 27-Zöller mit WQHD. Die Farbgenauigkeit soll solide sein (Delta-E-Wert von unter 2).

Dank 1.152 QD-Mini-LED-Zonen starkem Backlight kommt der 25M5 auf eine Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m², die wiederum zur DisplayHDR-1000-Zertifizierung des Modells beiträgt. Bekanntlich muss man jedoch auch bei dieser Zonen-Anzahl in der Regel noch mit Halo-Effekten, Blooming und anderen unschönen Nebeneffekten leben. Tearing (Bildrisse) wird von der Adaptive-Sync-Technologie eliminiert. Auf Anschlussseite werden zwei HDMI-2.0-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein Kopfhörerausgang und eine USB-2.0-Buchse geboten. Letztere ist ausschließlich für Firmware-Updates gedacht. Durch den Verzicht auf HDMI 2.1 sind übrigens nur am DisplayPort volle 260 Hz möglich, während die HDMI-Schnittstellen auf 144 Hz begrenzen.

Zugehöriges Artikelbild
KTC 25M5 mit Mini-LED

Die Ergonomie-Eigenschaften des 25M5 überzeugen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). KTC gewährt auf den 25M5 drei Jahre Produktgarantie und hat sich zu etwaigen deutschen Release-Plänen noch nicht geäußert. Ein technisch ähnlicher Mitbewerber – aber in 27 Zoll und mit 300 Hz – ist der MSI MAG 274QPF X30MV, der zu Straßenpreisen ab rund 326 Euro den Besitzer wechselt.

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