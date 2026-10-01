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Die deutsche Niederlassung des taiwanesischen Unternehmens AOC hat den neuen Gaming- und E-Sport-Monitor Agon Pro AGP257FT angekündigt. Der 24,5-Zöller verfügt über Fast-IPS-Technologie und kann die Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 1.050 Hz (1.000 Hz ohne Übertaktung) darstellen. Bei solch hohen Bildwiederholfrequenzen würde sich wegen der geringeren Schaltzeiten eher ein OLED-Panel anbieten, doch kann auch IPS solide performen, wenn der Hersteller es entsprechend optimiert. Andernfalls ist mit unschönen Nebeneffekten wie Ghosting oder Smearing zu rechnen.

AOC bewirbt den Agon Pro AGP257FT außerdem mit 0,3 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 99 % sRGB, 90 % DCI-P3, 8 Bit Farbtiefe, 450 cd/m² Helligkeit und einem 1.000:1-Kontrast. Die 20 vorhandenen lokalen Dimming-Zonen sind in der Praxis eigentlich nicht der Rede wert. Gleiches gilt für die DisplayHDR-400-Zertifizierung. Um Tearing (Bildrisse) zu vermeiden, kommt G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zum Einsatz. Im Übrigen ist das moderne Anti-Blur-Tool MBR+ am Start, das mehrere Zonen des Backlights einzeln steuern und Artefakte wie Ghosting minimieren können soll.

Dank PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) können Inhalte von mehreren verbundenen Endgeräten zeitgleich angezeigt werden. Auf Anschlussseite sind ein DisplayPort 2.1, zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang zu finden. Der DisplayPort dürfte in UHBR20-Version vorliegen, also eine Bandbreite von 80 Gbit/s aufweisen. Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion und eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung.

Im Lieferumfang ist ein QuickSwitch-Tastenfeld enthalten. Dabei handelt es sich um eine runde Kabelfernbedienung, die Schnelleinstellungen erlaubt. Der mit drei Jahren Garantie versehene AOC Agon Pro AGP257FT hat eine Punktdichte von lediglich rund 90 ppi und einen typischen Strombedarf von 29 W. In Deutschland soll das Modell voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2027 verfügbar sein. Ein Verkaufspreis steht noch aus, dürfte sich aber wie der ähnliche LG UltraGear 25G590B bei knapp 1.000 Euro einpendeln.