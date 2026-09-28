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Auf dem chinesischen Markt ist vor Kurzem der MAG 276QRM34 veröffentlicht worden, ein 27 Zoll großer Fast-IPS-Monitor aus dem Hause MSI. Das Gerät löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf, verspricht eine maximale Bildwiederholrate von 340 Hz und trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR 1000. Letzteres wird maßgeblich von den 1.152 QD-Mini-LED-Zonen ermöglicht, die sich auf dem Backlight des Modells befinden und eine Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² erzielen.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören 600 cd/m² typische Leuchtdichte, eine Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC) und eine Reaktionszeit von 0,3 ms (Grau zu Grau). Mit Blick auf Farbraumabdeckungen wird mit 99 % DCI-P3 und 98 % Adobe RGB geworben. Die Farbgenauigkeit beläuft sich auf einen Delta-E-Wert von unter 2, die Punktdichte auf rund 109 ppi. Die Panel-Beschichtung soll zirkulare Polarisation beherrschen, also natürliches Licht simulieren und auf diese Weise die Augen schonen können.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell.)

Mit SLMB ("Super Low Motion Blur") steht ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe zur Verfügung. Auch an eine Sync-Technologie gegen Tearing (VRR) wurde offenbar gedacht. Ob beides gemeinsam eingesetzt werden kann – also SLMB-Sync vorliegt –, ist unklar. Als grafische Anschlüsse dienen jeweils zwei HDMI-2.1- und DisplayPort-1.4a-Eingänge. Ton kann über einen Kopfhörerausgang weitergeleitet werden. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenanpassbarkeit und eine flimmerreduzierte Hintergrundbeleuchtung.

Der reguläre Verkaufspreis des MSI MAG 276QRM34 beträgt in China umgerechnet rund 261 Euro, wobei im Rahmen einer Launch-Aktion nur knapp 183 Euro fällig werden. Ob der Hersteller eine Marktfreigabe im Westen auf der Agenda stehen hat, wurde noch nicht kommuniziert. Der vergleichbare, wenn auch mit 300 Hz etwas langsamere MAG 274QPF X30MV ist im deutschen Onlinehandel zurzeit ab 359 Euro verfügbar.