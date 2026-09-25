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Kurz vor der Computex im vergangenen Juni kündigte MSI mit dem MAG OLED 271QPX32 einen neuen 26,5-Zoll-Bildschirm für PC-Gamer an. Eine frisch ans Netz gegangene offizielle deutsche Produktseite liefert nun einige frische Eckdaten und Informationen zu dem Gerät. Das verbaute Tandem-QD-OLED-Panel tritt mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) an, erzielt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 320 Hz und ist nach DisplayHDR True Black 500 sowie ClearMR 18000 zertifiziert worden. Das sogenannte DarkArmor sorgt für eine höhere Kratzbeständigkeit des Bildschirms und minimiert in hellen Räumen rötliche bzw. lilafarbene Farbstiche, woraus ein reineres Schwarz resultieren dürfte.

Der 271QPX32 wird im Übrigen mit 143,73 % sRGB, 99,7 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB, 10 Bit Farbtiefe und einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel beworben. Der Kontrastumfang beläuft sich auf 1.500.000:1, die Spitzenhelligkeit auf 1.300 cd/m², der Delta-E-Wert auf unter 2 und die Punktdichte auf rund 111 ppi. Für Tearing-freie Spielesessions zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Alternativ kann ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe (SLMB, "Super Low Motion Blur") verwendet werden. Dreistufiges OLED Anti-Flicker Pro verspricht hingegen weniger VRR-Flackern bei Framerate-Fluktuationen oder in düsteren Spielszenen. Wer möchte, kann ein Fadenkreuz-Overlay zuschalten, das seine Farbe dynamisch anpasst.

OLED Care 2.0 will mit diversen Maßnahmen ein Einbrennen des Bildes verhindern. Pixel-Refreshes werden spätestens alle 24 Stunden forciert. Was Schnittstellen angeht, sind zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4a, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und ein Kopfhörerausgang zu nennen. Auf einen KVM-Switch wird leider verzichtet, nicht jedoch auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) oder eine Firmware-Update-Funktion. Der 271QPX32 kann geneigt, seitlich gedreht, um lediglich 110 mm in der Höhe verstellt und um 90° in Pivot versetzt werden. Eine VESA-Aufnahme ist in 100-x-100-mm-Ausführung vertreten. Die Dauer der Produktgarantie dürfte drei Jahre betragen und auch OLED-Burn-in abdecken.

Bezüglich Release-Informationen hat sich MSI noch nicht näher geäußert, allzu lange dürfte es in Anbetracht der offiziellen deutschen Produktseite aber nicht mehr dauern. Ein Preisbereich von unter 500 Euro ist wahrscheinlich, wenn man schnellere und besser ausgestattete Konkurrenzmodelle berücksichtigt.