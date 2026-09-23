Werbung

Gigabyte listet auf seiner deutschen Website den neuen Gaming-Monitor FO32U24G, der in die Aorus-Elite-Produktreihe eingeordnet wird. Das 31,5 Zoll große Tandem-WOLED-Panel weist ein RGB-Subpixel-Layout und sogenanntes RealBlack Glossy auf, das die Eigenschaften von glänzenden und matten Panels miteinander verknüpfen können soll. Vor allem in hellen Umgebungen dürften sich folglich Vorteile wie ein reineres Schwarz zeigen. Da es sich um ein Dual-Hz-Modell handelt, ist es möglich, zwischen nativem 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei bis zu 240 Hz und Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 480 Hz zu wechseln.

Das Datenblatt nennt außerdem einen Kontrastumfang von 1.500.000:1, eine Reaktionszeit von 0,03 ms (Grau zu Grau), eine Farbtiefe von 10 Bit, eine Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m² und eine DCI-P3-Abdeckung von 99,5 %. Die Farbgenauigkeit soll solide sein (Delta-E-Wert von unter 2), die Punktdichte beträgt in 4K-UHD rund 140 ppi. Die Anti-Tearing-Maßnahmen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync werden genauso beworben wie ein separat davon nutzbarer Modus gegen Bewegtbildunschärfe ("Ultra Clear Technology"). Das vorrangig bei starken Framerate-Fluktuationen oder in düsteren Spielszenen auftretende VRR-Flackern kann über implementierte Maßnahmen (vermutlich mehrstufig) reduziert werden.

Die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 verspricht eine ordentliche HDR‑Darstellung. Teil der Ausstattung sind obendrein PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein KVM-Switch, eine Firmware-Update-Funktion und zwei interne 5‑W‑Lautsprecher. Anschlussseitig kann auf zwei HDMI-2.1-Eingänge (davon einer mit eARC), einen DisplayPort 2.1 (wahrscheinlich mit 80 Gbit/s, UHBR20), einen Kopfhörerausgang und einen USB-Hub (3.2 Gen1, 2 x Typ-A, 1 x Typ-B) zurückgegriffen werden. Ebenso wenig muss auf USB-C mit DP-Alt-Modus und 65 W PD verzichtet werden. An Ergonomie-Funktionen sind eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm und ein Pivot-Modus vertreten.

Wann und zu welchem Preis der mit drei Jahren Garantie samt OLED-Burn-in-Abdeckung versehene Gigabyte Aorus Elite FO32U24G in Deutschland veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht verraten. Der ähnlich ausgestattete LG UltraGear OLED 32GX870B wird von deutschen Onlineshops zurzeit ab rund 1.270 Euro verkauft.