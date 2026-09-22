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4K-Dual-Hz, SLMB-Sync und schnelles IPS Black

MSI stellt den neuen MAG 322URD16 vor

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MSI stellt den neuen MAG 322URD16 vor
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Die deutsche Niederlassung von MSI führt mit dem MAG 322URD16 einen neuen Dual-Hz-Monitor für Spieler. Konkret handelt es sich um ein 32-Zoll-Modell mit 31,5 Zoll sichtbarer Diagonale. Nativ löst es mit 3.840 x. 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) bei bis zu 165 Hz auf. Die Punktdichte beläuft sich hierbei auf rund 140 ppi. Wer höhere Frameraten oder einen geringeren Input-Lag bevorzugt, darf jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und maximal 480 Hz wechseln.

Das Rapid-IPS-Exemplar hat die Besonderheit, einen Kontrastumfang von 2.000:1 aufzuweisen – LG führte diese Panel-Art ursprünglich unter der Bezeichnung IPS Black ein, wobei es mittlerweile eben auch spieletaugliche Ausführungen gibt. Der MAG 322URD16 verspricht einen 1 ms schnellen Grauwechsel. Zusätzlich ist von 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC) und 400 cd/m² Spitzenhelligkeit die Rede. Der sRGB-Farbraum wird zu 129 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95 % und Adobe RGB zu 90 %. Zum typischen Strombedarf gibt es noch keine näheren Angaben.

MSI MAG 322URD16 mit 4K-Dual-Hz und IPS Black
MSI MAG 322URD16 mit 4K-Dual-Hz und IPS Black
MSI MAG 322URD16 mit 4K-Dual-Hz und IPS Black
MSI MAG 322URD16 mit 4K-Dual-Hz und IPS Black

Als Anti-Blur-Tool ist SLMB ("Super Low Motion Blur") an Bord, das in Form von SLMB-Sync gemeinsam mit FreeSync Premium oder G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync verwendet werden kann. Zu den weiteren Features des 31,5-Zöllers zählen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein KVM-Switch, ein smartes Fadenkreuz-Overlay, eine Firmware-Update-Funktion und 24,5- bzw. 27-Zoll-Bildmodi. Ein DisplayPort 2.1 ist leider nicht zu finden, wohl aber zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4a, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD), ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B).

Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine seitliche Drehfunktion, eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine Höhenanpassbarkeit um lediglich 100 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Von der HDR-Unterstützung sollte man sich derweil keine überzeugende Performance erhoffen, da der MSI MAG 322URD16 nur DisplayHDR-400-zertifiziert ist und auf Dimming verzichtet. Release-Informationen hat der Hersteller leider noch nicht kommuniziert.

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