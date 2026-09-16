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Vom taiwanesischen Unternehmen ASRock kommt der neue TCO27QXB, der zuvor schon mal als 10th-Anniversary-Edition der Taichi-Marke angeteasert wurde. Es handelt sich jedoch nicht um diese Variante, denn auf der Monitorrückseite fehlt das entsprechende goldene Jubiläumslogo. Stattdessen gibt es ein abweichendes Logo in Weiß. Der Tandem-WOLED-basierte Gaming-Monitor gehört zur 27-Zoll-Klasse, dürfte 26,5 Zoll in der Diagonalen messen und trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500.

Da der TCO27QXB ein Dual-Hz-Modell ist, kann man zwischen der nativen WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei bis zu 540 Hz und der vergleichsweise sehr groben HD-Auflösung (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 720 Hz wechseln. Ob man sich für 180 Hz mehr diese deutliche qualitative Degradierung antun möchte, muss jeder für sich entscheiden. Dem Datenblatt zufolge werden im Übrigen 99 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine Leuchtdichte von 335 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.500 cd/m² (3 % APL in HDR) geboten.

Von einer G-Sync-Zertifizierung ist keine Rede, wohl aber von FreeSync Premium Pro. Dank KVM-Switch kann man mehrere verbundene Endgeräte mit derselben Maus und Tastatur bedienen, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Des Weiteren stehen ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay, ein 24,5-Zoll-Bildmodus und zwei interne 3-W-Klanggeber zur Verfügung. Während viele Gaming-Displays leider beim DisplayPort sparen und nur Version 1.4 bieten, hat der TCO27QXB gleich zwei 2.1-Exemplare mit jeweils 80 Gbit/s (UHBR20) an Bord. Davon dürfen sich andere Hersteller gern eine dicke Scheibe abschneiden.

Die Schnittstellenauswahl umfasst außerdem zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 65 W PD), einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang. Eine der USB-A-Buchsen ist für Firmware-Updates reserviert. Was die ergonomischen Eigenschaften angeht, stellt ASRock eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus und eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm in Aussicht. Auch eine VESA-Aufnahme (75 x 75 mm) ist vertreten. Wer sich um OLED-Burn-in Sorgen macht, findet leider zurzeit noch keine Garantie-Informationen zu dem Gerät.

Release-Details hat ASRock zum neuen TCO27QXB noch nicht kommuniziert. Man kann mit Blick auf ähnliche Mitbewerber aber sicherlich von mindestens 800 Euro ausgehen.