Werbung

Vom chinesischen Unternehmen HKC, von dem auch hierzulande der eine oder andere Monitor erhältlich ist, kommt ein neuer Gaming-Bildschirm namens Shield 25Q360B. Der 24,5-Zöller geht in China gerade frisch in eine Vorbestellphase und kostet dort umgerechnet knapp 258 Euro (Preorder) bzw. 335 Euro (UVP). Sollte es das Modell nach Europa schaffen, ist dem Feature-Set nach aber wahrscheinlich eher vom 400-Euro-Bereich auszugehen. Das verbaute Fast-IPS-Panel löst mit 2560 x 1440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 360 Hz auf und besitzt ein Backlight mit 1.152 Mini-LED-Zonen.

Dank Mini-LED kommt der Shield 25Q360B auf eine Spitzenhelligkeit von 1.400 cd/m², die wiederum maßgeblich zur DisplayHDR-1400-Zertifizierung beitragen, der nach wie vor höchsten VESA-Einstufung für HDR-Performance bei LC-Displays. Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit zählen eine Punktdichte von rund 120 ppi, eine Farbtiefe von 10 Bit, eine Reaktionszeit von 1 ms (Grau zu Grau) und ein Delta-E-Wert von unter 2. Letzterer lässt eine solide Farbgenauigkeit vermuten. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, Adobe RGB und DCI-P3 zu jeweils 98,5 %.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell.)

Selbstredend ist auch eine Anti-Tearing-Maßnahme mit von der Partie, jedoch gehen aus dem Infomaterial bisher weder FreeSync noch G-Sync hervor. Klar ist hingegen: Das ebenfalls vorhandene dreistufige Anti-Blur-Tool DIC 2.0 samt Backlight-Steuerung kann gemeinsam mit Adaptive Sync und HDR verwendet werden. Mit Blick auf das Schnittstellenangebot zeigen sich zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 2.1 (54 Gbit/s, UHBR13.5), zwei USB-A-Buchsen sowie ein USB-C-Anschluss mit DP-Alt-Modus und 90 W PD. Wer mehrere Endgeräte nutzt, dürfte sich über den KVM-Switch freuen.

Bezüglich westlicher Release-Pläne hat sich HKC leider noch nicht geäußert. In Deutschland würde der Shield 25Q360B mit 24,5 Zoll, WQHD, 360 Hz, 1.152 Mini-LED-Zonen und HDR 1400 jedenfalls eine Marktlücke bedienen.