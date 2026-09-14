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Auf der Amsterdamer "International Broadcasting Convention" (kurz: IBC), die heute gegen 16:00 Uhr endet, hat der in Taiwan beheimatete Hersteller ASUS den neuen Kreativmonitor ProArt PA27UCDV vorgestellt. Als Panel-Technologie kommt QD-OLED mit LuxPixel zum Einsatz, wobei letzteres störende Reflexionen minimieren soll. Die native Auflösung der Neuheit beträgt 3.840 x 2.160 Pixel (4K-UHD, 16:9), die maximale Bildwiederholfrequenz 120 Hz und die DCI-P3-Abdeckung 99 %. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 166 ppi.

Des Weiteren ist in der offiziellen Ankündigung von 1.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (wahrscheinlich bei 3 % APL) und einer hohen Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 1) die Rede. Daisy-Chaining-Unterstützung erlaubt das Zusammenschalten mehrerer Monitore, ohne dass der Schreibtisch von Kabelsalat verunstaltet wird. Zur Ordnung trägt auch der verbaute KVM-Switch bei, mit dem mehrere verbundene Endgeräte mit derselben Maus und Tastatur verwendet werden können.

Was das Schnittstellenangebot betrifft, bewirbt ASUS den ProArt PA27UCDV mit HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 und einem USB-Hub. Über einen der Thunderbolt-4-Ports steht eine Ladeleistung von bis zu 140 W PD zur Verfügung. Auf HDR-Funktionalität muss ebenso wenig verzichtet werden, obschon der Hersteller noch keine DisplayHDR-Zertifizierung nennt. Unklar ist auch, ob Dolby Vision unterstützt wird. Das ohne Thunderbolt oder Dolby Vision antretende Schwestermodell ProArt PA279CDV trägt zumindest eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400.

Es ist davon auszugehen, dass der ProArt PA27UCDV wie sein Geschwister umfassende ergonomische Features mit sich bringen wird, darunter einen Pivot-Modus und einen Umgebungslichtsensor. Auch eine Calman-Verifizierung dürfte mit von der Partie sein. Wann und zu welchem Preis der neue 26,5-Zöller in Deutschland veröffentlicht werden soll, ist noch unbekannt. Wir würden von einem UVP um 1.000 Euro herum ausgehen.