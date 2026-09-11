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Von Philips kommt bald ein offizielles und in vielen Aspekten deutlich verbessertes Nachfolgemodell zum 2023 erschienenen Evnia 34M2C8600. Der neue 34M2C8600P wird zwar nicht mit Tandem-QD-OLED-Technologie beworben, hat eine solche den Merkmalen nach aber auf jeden Fall an Bord. Das Panel misst 34 Zoll in der Diagonalen, weist dank V-Stripe-RGB eine Schriftdarstellung ohne Farbsäume auf und erzielt Helligkeitswerte von 335 cd/m² (100 % APL in SDR), 535 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR). Außerdem ist das Gerät nach DisplayHDR True Black 500 und ClearMR 15000 zertifiziert worden.

Der 34M2C8600P löst mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) bei maximal 280 statt 175 Hz auf. Dem Datenblatt zufolge ist darüber hinaus mit einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit, einem Kontrastumfang von 1.500.000:1 und einem Delta-E-Wert von unter 2 zu rechnen. Mit Blick auf die Farbraumabdeckungen offenbaren sich 148,8 % sRGB, 99,3 % DCI-P3 und 97,8 % Adobe RGB. Auf der Monitorrückseite sind im Rahmen von vierseitigem Ambiglow zahlreiche LEDs angeordnet, die auf Basis des jeweiligen Bildinhalts dynamische Beleuchtungseffekte bieten – ähnlich kennt man es von Ambilight-Fernsehern.

Beim Anschluss mehrerer Endgeräte kommen ebenfalls vorhandene Features wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ein KVM-Switch ins Spiel. Schnittstellenseitig kann auf zwei HDMI-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), einen Kopfhörerausgang und einen USB-C-Port (DP-Alt-Modus, 90 W PD) zurückgegriffen werden. Leider wird kein vollwertiges HDMI 2.1 implementiert, sondern lediglich die TMDS-Variante, wodurch man an den Anschlüssen auf 100 statt 280 Hz beschränkt wird. Dies stellt schon einen erheblichen Wermutstropfen dar, wenn man die übrige Ausstattung bedenkt.

Hinsichtlich Ergonomie werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 150 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) geboten. Der ohne Standfuß 7,4 kg schwere Philips Evnia 34M2C8600P bringt neben Adaptive-Sync-Unterstützung zwei interne 5-W-Lautsprecher mit sich, hat eine Punktdichte von rund 109 ppi und bekam noch keine Release-Details verpasst. Der Euro-UVP dürfte sich um 800 Euro herum einpendeln.