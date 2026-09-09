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Die TPV-Technology-Tochter AOC listet auf ihrer chinesischen Website den neuen AG277QSD, einen 26,5 Zoll großen Gaming-Bildschirm mit Tandem-QD-OLED-Panel. Das Gerät löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 320 Hz auf und wird mit dem sogenannten DarkShield beworben. Analog zu ObsidianShield bei Gigabyte oder DarkArmor bei MSI ist folglich mit einer höheren Kratzfestigkeit (3H statt 2H) und weniger rötlichen oder lilafarbenen Farbstichen in hellen Umgebungen zu rechnen.

Laut Datenblatt werden zudem 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 1.500.000:1 und eine Helligkeit von 300 cd/m² (100 % APL in SDR), 515 cd/m² (10 % APL in HDR), bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR) geboten. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99 %. Des Weiteren ist im DCI-P3-Modus von einem Delta-E-Wert von unter 1 die Rede, was auf eine hohe Farbgenauigkeit schließen lässt. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 111 ppi. Die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 stellt eine überzeugende HDR-Darstellung in Aussicht.

Gegen Tearing ist G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Einsatz. Alternativ wird man zu einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe greifen können. Zusatzfunktionen wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay sollen ebenfalls an Bord sein. Gleiches gilt für einen ausklappbaren Kopfhörerhaken an der rechten Display-Seite. An Schnittstellen finden sich zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1), ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B).

Wer sich um OLED-Einbrenneffekte Sorgen macht, dürfte von der wahrscheinlich wieder drei Jahre gültigen Produktgarantie beruhigt werden. Der AOC AG277QSD kann geneigt werden, seitlich gedreht, um 150 mm in der Höhe verstellt und in Pivot versetzt werden. Ob, wann und zu welchem Preis eine deutsche Marktfreigabe erfolgen soll, ist noch nicht kommuniziert worden. Angesichts des Feature-Sets käme zurzeit ein Preisbereich von maximal 400 bis 500 Euro infrage.