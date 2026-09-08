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Mit dem Evnia 34M2C5601QA hat die MMD-Monitormarke Philips einen neuen Ultrawide-Gaming-Monitor auf der Agenda stehen. Der 34-Zöller setzt auf ein Fast-VA-Panel mit UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9), 200 Hz Bildwiederholrate, 1500-R-Wölbung und HDR10-Unterstützung. Letztere dürfte wegen des fehlenden Dimmings und der mäßigen Spitzenhelligkeit von 500 cd/m² allerdings kaum überzeugen können. Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören ein Kontrastumfang von 4.000:1, eine Reaktionszeit von 1 ms (Grau zu Grau), eine Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC) und ein Delta-E-Wert von unter 2.

Darüber hinaus kann man dem Datenblatt zufolge mit 98 % sRGB, 90 % Adobe RGB und 89 % DCI-P3 rechnen. FreeSync ist gegen unschöne Bildrisse (Tearing) im Einsatz. Auch an einen alternativ dazu nutzbaren Modus gegen Bewegtbildunschärfe ("Smart MBR") hat der Hersteller gedacht. Philips wirbt im Übrigen mit KI-gestützten bzw. smarten Features wie dreiseitiges Ambilight für Beleuchtungseffekte oder ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay. Was Anschlüsse betrifft, stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge (TMDS), ein DisplayPort 1.4, ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub mit dreimal Typ A, einmal Typ B sowie einmal Typ C (DP-Alt-Modus, 96 W PD) bereit.

Wie manch ein Leser anhand der obigen TMDS-Angabe sicherlich schon ahnen dürfte, sind offenbar keine echten HDMI-2.1-Schnittstellen verbaut. Dadurch ist man an diesen Signaleingängen auf 100 statt 200 Hz beschränkt und muss auf 8 Bit herunterschalten. Die Ergonomie gibt sich derweil solide: eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine fimmerfreie Hintergrundbeleuchtung werden geboten. Ebenso wenig muss auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) oder zwei interne 5-Watt-Lautsprecher verzichtet werden.

Der Philips Evnia 34M2C5601QA weist eine typische Leistungsaufnahme von 47,8 W auf, wiegt ohne Standfuß 6,68 kg und hat eine Punktdichte von rund 109 ppi. Erste deutsche Onlinehändler erwarten das Modell für Anfang Oktober 2026 und verlangen Straßenpreise ab rund 352 Euro. Besser ausgestattete Mitbewerber wie den MSI MPG 346CQRF X24 gibt es bereits günstiger, sodass sich am Verkaufspreis sicher noch etwas tun dürfte.