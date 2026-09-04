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4K120, Thunderbolt 4 und True Black 500

Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED

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Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED
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Die IFA-Messe geht auch an Lenovo nicht spurlos vorüber: Die Chinesen haben zahlreiche Produktneuheiten auf der Agenda stehen, darunter den zur ThinkVision-Reihe gehörenden Business-Bildschirm P27UL-40. Das Modell ähnelt dem Mitte des Jahres enthüllten MSI PRO MAX 271UPJW12 und setzt ebenfalls auf ein OLED-Panel, das im Inkjet-Printing-Verfahren hergestellt wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stammt es wie beim MSI-Mitbewerber also aus dem Hause TCL-CSOT.

Der ThinkVision P27UL-40 misst 27 Zoll in der Diagonalen und löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) bei maximal 120 Hz auf. Die Punktdichte von mindestens 163 ppi dürfte in Kombination mit dem RGB-Subpixel-Layout des OLED-Panels für eine scharfe Textdarstellung ohne Farbsäume sorgen. Laut Datenblatt kann man darüber hinaus mit einem Kontrastumfang von 1.500.000:1, einer Leuchtdichte von 300 cd/m² (100 % APL in SDR) und einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 rechnen.

Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED
Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED
Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED
Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED
Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED
Lenovo ThinkVision P27UL-40 mit Inkjet-Printing-OLED

Was Farbraumabdeckungen betrifft, werden 99 % DCI-P3, 100 % Rec. 709 und 100 % sRGB versprochen. Eine Fernwartung des Monitors ist über die Software Lenovo Display Fleet Manager möglich. An Schnittstellen sind HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (Ein- und Ausgang), RJ-45, Thunderbolt 4 (Ein- und Ausgang), USB-A, USB-B und USB-C vertreten. An den genannten Ausgängen dürfte Daisy-Chaining-Unterstützung gegeben sein, sodass man mit wenigen Kabeln mehrere Bildschirme in Reihe schalten kann.

Lenovo wirbt zwar nicht mit einem KVM-Switch und gibt auch keine Thunderbolt/USB-C-Ladeleistung an, doch gehen wir stark davon aus, dass sowohl KVM als auch 100 bis 140 W PD geboten werden. Mit Blick auf die ergonomischen Eigenschaften will der Hersteller mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 155 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) überzeugen. Der ThinkVision P27UL-40 kostet 1.099 Euro (UVP) und soll ab Februar 2027 auf ersten Märkten verfügbar sein.

Quellen und weitere Links
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