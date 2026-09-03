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Der in Taiwan beheimatete Hersteller Acer nutzt die IFA nicht nur für die Ankündigung neuer Gaming-Monitore, sondern hat mit dem ProDesigner PE270X P auch ein an Kreativschaffende gerichtetes 27-Zoll-Display vorgestellt. Es handelt sich um ein IPS-Exemplar mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9), 165 Hz Bildwiederholfrequenz, 2.304 Mini-LED-Zonen, 1.400 cd/m² Spitzenhelligkeit und DisplayHDR-1400-Zertifizierung. Letzteres ist die zurzeit höchste VESA-Stufe für HDR bei LC-Bildschirmen.

Mit 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 99 % sRGB, 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC) und einem Delta-E-Wert von unter 1 bekommen Grafikdesigner, Fotografen und Personen aus anderen kreativen Berufen eine ordentliche Arbeitsgrundlage. Zugleich dürfte sich der ProDesigner PE270X P dank FreeSync Premium, 0,5 ms schnellem Grauwechsel und der WQHD-Option (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) mit 330 Hz sogar ganz solide zum Spielen eignen. Von den zwei integrierten 2-W-Lautsprechern sollte man sich derweil keine Klangwunder erhoffen.

Der verbaute KVM-Switch erlaubt die Bedienung mehrerer verbundener Endgeräte mit derselben Maus und Tastatur. An Schnittstellen stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 2 x Typ B), ein Kopfhörerausgang und ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD) bereit. Leider geizt Acer beim DisplayPort, da lediglich Version 1.4 statt 2.1 vorliegt – und das bei einem 5K-16:9-Monitor. Schade! Die Ergonomie-Funktionen umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion und eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm. Auf eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) muss ebenso wenig verzichtet werden.

Der vermutlich auch Calman-verifizierte Acer ProDesigner PE270X P weist in 5K eine Punktdichte von rund 218 ppi auf und soll voraussichtlich im 1. Quartal 2027 auf europäischen Märkten veröffentlicht werden. Der UVP beläuft sich auf 1.299 Euro.